短视频机构“办公室小野”联系离世女童父亲：想把问题解决

IT之家9月13日消息 据新京报报道，记者从模用易拉罐炸爆米花烧伤离世女童的父亲处获悉，短视频机构“办公室小野”一方主动给他打电话商谈女儿善后问题。周爸爸称，对于小野说辞“不是模仿的她”他并不认可。截至12日晚，双方未达成具体的协商结果。

日前，山东枣庄两个女孩在家模仿网红博主用易拉罐制作爆米花，结果操作不慎被烧成重伤，其中一个全身烧伤面积达96%，最终不幸离世。

据悉，8月22日当天，两个女生在家模仿网络短视频用易拉罐制作爆米花，因点燃了高浓度酒精引起爆炸和着火，随即被送往枣庄市立医院住院治疗。12岁的小雨伤势相对较轻，全身烧伤程度达到13%，14岁的哲哲却造成特重度烧伤，全身烧伤面积达96%，生命垂危。

事发后，哲哲一直在重症监护室内抢救，因感染过重，最终于9月5日上午11时左右不幸离世。

据哲哲的父亲周先生6日在接受采访时说，事后，他查看相关短视频平台上的类似视频，发现无风险提醒。他觉得女儿正是因为模仿短视频中的操作，才会导致被烧伤酿成恶果。他在电话中几度哽咽，“我现在心情很沉重，我想跟短视频平台打官司，但现在官司怎么打，我心里也没有底”。

目前，“办公室自制爆米花”的原视频已被发布者删除。