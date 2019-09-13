微软新《飞行模拟》实机演示视频公布：超强画面，宛如现实

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IT之家9月13日消息 日前，《微软飞行模拟》公布了最新的实机视频，目前看来游戏画面质量相当高，不愧被称作是一帧一张壁纸。
《微软飞行模拟》是最受欢迎的模拟飞行游戏系列之一。从轻型飞机到宽体喷气式飞机，在一个令人难以置信的现实世界中你可以驾驶高度精致的各式飞机。制定你的飞行计划，飞到地球上的任何地方。享受白天或晚上飞行，并面对各种真实的、具有挑战性的天气条件。
该系列新作于今年的E3大会上公布，预计2020年发售，将登陆Xbox One以及PC平台。
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