内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

爆料称苹果iPhone 11系列支持双向无线充电，只是软件将其禁用

2019-9-13 21:16:28来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月13日消息 据爆料人和前苹果博主Sonny Dickson爆料，可靠消息源称苹果iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max硬件上是支持双向无线充电功能的，但苹果通过软件将该功能给禁用了。

在iPhone 11系列发布几个月前，就有传闻称最新的iPhone将采用基于Qi的设备到设备充电功能，允许Apple Watch，AirPods和其他配件通过iPhone背面充电，该功能与三星Galaxy S10上的Wireless PowerShare类似。

当时传闻还称，iPhone 11系列背面的苹果Logo改为居中放置，目的就是为了帮助用户清楚AirPods，Apple Watch或其他配件放在iPhone背面的位置，虽然该logo确实像传闻那样居中了，但双向无线充电则没有如期而至。

然而，在新机发布前几个小时，分析师郭明錤和彭博的Mark Gurman表示该功能似乎已被取消。郭明錤表示该功能之所以被放弃，因为“充电效率可能无法满足苹果的要求。”

相信对iPhone 11系列的拆解将很快确认双向充电硬件是否实际存在于手机中，新机今晚已经开启预定，将于9月20日正式发货，到时相信会有更多的信息。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 11

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有