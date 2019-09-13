爆料称苹果iPhone 11系列支持双向无线充电，只是软件将其禁用

IT之家9月13日消息 据爆料人和前苹果博主Sonny Dickson爆料，可靠消息源称苹果iPhone 11，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max硬件上是支持双向无线充电功能的，但苹果通过软件将该功能给禁用了。

在iPhone 11系列发布几个月前，就有传闻称最新的iPhone将采用基于Qi的设备到设备充电功能，允许Apple Watch，AirPods和其他配件通过iPhone背面充电，该功能与三星Galaxy S10上的Wireless PowerShare类似。

当时传闻还称，iPhone 11系列背面的苹果Logo改为居中放置，目的就是为了帮助用户清楚AirPods，Apple Watch或其他配件放在iPhone背面的位置，虽然该logo确实像传闻那样居中了，但双向无线充电则没有如期而至。

然而，在新机发布前几个小时，分析师郭明錤和彭博的Mark Gurman表示该功能似乎已被取消。郭明錤表示该功能之所以被放弃，因为“充电效率可能无法满足苹果的要求。”

相信对iPhone 11系列的拆解将很快确认双向充电硬件是否实际存在于手机中，新机今晚已经开启预定，将于9月20日正式发货，到时相信会有更多的信息。