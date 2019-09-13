Team Liquid的《Dota2》战队出走，曾夺得TI7冠军

IT之家9月13日消息 据Team Liquid官方微博消息，TeamLiquid原Dota阵容将离开成立全新俱乐部，Dota分部将重组新队。

Team Liquid曾在Dota 2 Ti7比赛中取得最终冠军。在今年Dota 2 Ti9比赛中挺进决赛取得亚军。针对未来新组队的队名以及成员阵容，Team Liquid并未作出更多说明。



原文如下：



当Kuroky在Ti9后告诉我他们的新计划时，我不由得想起了自己从一名职业选手成长为俱乐部负责人的旅程。在Team Liquid旗下征战四年后，我们Dota战队决定追寻一个新的梦想：建立属于他们自己的电竞俱乐部。我们最优秀的Dota阵容的离开，固然让我非常伤心难过，但我对我们一同走过的岁月深感自豪，那里有着数不清的冠军头衔，记录和令人难以忘怀的回忆。这一切都在2017年8月12日他们成为世界上最棒的Dota战队那一刻达到巅峰，而我们仅用2年半的时间就缔造了这个传奇。

虽然分离总是令人伤感，但我真心为我们的选手与他们即将进行的全新冒险而感到高兴。会选择一举跃升为战队主人的世界级选手寥若晨星。但毫无疑问，这真的是他们应得的，我很高兴能一路伴随他们成长。希望他们在Team Liquid的这段时光，能给到他们走上这条新的挑战之路诸多助益。

Kuro，我知道你所面临的未来并不容易，但如果真有人能做到这一切，我想那就是你。在过去的几年中，你让我知道，你是一个为了实现自己的目标愿意一肩抗下所有责任的人，你不仅对事负责，也对人负责，而这些特质都极为难得。无论是集训，训练，BP，战略，心理辅导和协商——你都以一己之力独自揽下。你是我见过的最棒的队长，我相信这些能力将会在你踏上新的征程时，把你带上新的高度。

Kuro，为了理想而勇往直前的杰出领袖，

Miracle，真正热爱与理解Dota高手，

GH，始终有备而来的正能量化身,

w33ha，在关键时刻总能挺身而出的破局者,

Mind_Control，与你友善勤奋心灵那样，始终发挥稳定的杰出选手，

当然，还有Matu，备受粉丝喜爱的你即使面对最艰难的时刻也能乐在其中。

你们是这个项目和TeamLiquid的传奇。感谢你们所带来的一切，我们的大门始终为你们敞开，欢迎有空常回来看看。我敬重你们的选择，也期待与你们在赛场再见。

我还想对我们的战队经理Mohamed表示感谢，还有我们的教练Heen和rmN，他们在我们战队的成功中扮演者举足轻重的角色。很高兴能与你们共事。

我想简单的表达一下我们不会离开Dota的决心。我们首次组建Dota战队是在2012年，而后一路至今。未来难以预料，虽然我们无法保证是否能马上找到合适的班底，但我可以确定的说，我们热爱这个项目并想成为其中的一份子。我们正在寻找能够继承这五个男孩所留下的胜利传统的选手和战队，并会在有确认信息时第一时间通知到大家。

——Victor"Nazgul" Goossens