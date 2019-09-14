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爆料：三星W2020翻盖手机初始机身存储容量达512GB

2019-9-14 7:20:08来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月14日消息 除了Galaxy Note系列今年三星还将对自家W系高端翻盖手机产品线进行更新。这款手机仅限于中国和韩国发售，而三星通常每年都会推出新款W系列手机。近日网上也泄露了全新三星W2020高端翻盖手机的配置信息。

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据悉，三星有W2020预计将于在今年年底发布。值得注意的是，有消息称三星W2020基本款的内部存储空间将上调到512GB，而去年基本型号的W系设备则只有128GB存储空间和256GB选项。同时预计还将支持UFS 3.0存储。

配置方面，作为三星W2020的前代机型，三星W2019采用经典翻盖手机设计，分别外置和内置有4.2英寸16：9宽高比全高清Super AMOLED显示屏，搭载高通骁龙845处理器，配备6GB内存，与Galaxy Note 9的部分配置相同。结合三星往常的习惯，全新的三星W2020的配置将和今年的旗舰产品保持一致，配有8GB RAM以及骁龙855处理器。

镜头方面，预计三星W2020将采用后置三摄方案，由于W系设备往往会采用两块屏幕，因而W2020还将拥有更大容量的电池。

截至目前尚未有更多有关三星W2020翻盖手机的信息被放出，敬请期待。

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