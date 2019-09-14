外媒：iPhone XR“拯救”苹果公司

IT之家9月14日消息 苹果去年发布的全新iPhone XR因其多彩配色和相对较低的价格而广受好评。而近日有数据机构也证实了这一点，其甚至表明iPhone XR“拯救了”苹果公司。

近日有一份针对iPhone XR的报告“凸显了”iPhone XR对苹果公司的重要性：全球联盟营销集团Awin表示，iPhone XR的成功甚至“拯救了苹果”。该公司的研究数据表明，iPhone XR的销量自发布后便超过了其他的新款iPhone销量。

值得注意的是Awin是一家广告公司，其数据大多来源于其投放的广告中以及用于查看它们的设备。随后该公司表示“iPhone XS在发布后销量一直‘很平稳’，而XR在发布后一个月销量增加了146%。对于普通消费者来说，iPhone XR的差价抵得上被去掉的功能。”

此外，据Awin数据表明iPhone XR也是苹果公司的持续收入来源。而Awin还表示，先前的iPhone X销量也很快便被相对更便宜的iPhone 7和iPhone 8机型超越。虽然在iPhone XR发布初期外界并不看好这款手机，不过事实证明还是“真香”。对此该公司表示“iPhone XR不仅是iPhone系列中最畅销的产品，而且在所有线上销售的手机中也是如此”

结合近期刚刚发布的iPhone 11系列手机，该公司预计iPhone 11也将因其5499元的起价而成为新系列中最畅销的iPhone。不过该公司也提示称旧款的iPhone XR目前仍在销售，至于iPhone XR会不会对新款iPhone 11销量造成影响目前仍不明朗。

该公司表示：“如果连苹果这样的大型科技企业都无法说服消费者购买更高价格产品，只能说明技术在科技产业中愈发受到挑战。”