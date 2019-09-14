微软KB4516067补丁再出问题：这次Surface用户不能用IE了

IT之家9月14日消息 Windows 10的最新更新为用户带来了一系列问题，其中Surface PC用户最先“中招”了。Windows Update KB4516067已被推送到了包括Surface 2和Surface RT在内的设备之中，似乎这次更新中存在一个严重的错误：一些Surface用户不能使用IE浏览器了。

KB4516067包括针对新的子类推测执行侧通道漏洞和核心组件的安全更新的保护。而在用户应用了KB4516067后，Microsoft Surface 2和Surface RT等设备会在加载Internet Explorer时出现以下错误：

错误：证书已被其证书颁发机构吊销。请参阅事件查看器中的DefaultBrowser_NopublisherId。

而微软在线支持团队似乎也已认可这些错误报告。一名微软代表称官方已经意识到导致应用程序无法运行的系统更新问题并正在努力解决这个问题。

值得注意的是，此次出现的问题似乎很普遍。如果您也遇到了此类问题，可删除该更新以继续运行Internet Explorer。具体的操作流程如下：

定位到控制面板，然后导航到程序>查看已安装的更新。

在右上角的搜索框中，输入KB4516067。选择“Microsoft Windows更新（kb4516067）”并单击“卸载”。您可能还需要禁用自动Windows更新，以避免再次安装相同的修补程序。