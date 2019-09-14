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微软新款Surface Pro 7配置曝光：高配版搭载酷睿i7

2019-9-14 8:46:50来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月14日消息 根据先前的信息显示，微软将在10月份的活动中正式发布全新Surface Pro 7。现在也有零售商证实了这一点，而一些有关新款Surface Pro 7的配置信息也已被曝光。

据悉，Surface Pro 7入门版搭载的是英特尔酷睿i3-10110Y处理器，除此之外也有搭载酷睿i5、i7等更高端的版本。详细规格如下：

Microsoft Surface Pro 7，Intel Core i3,4GB RAM，128GB SSD

Microsoft Surface Pro 7，Intel Core i5,8GB RAM，128GB SSD

Microsoft Surface Pro 7，Intel Core i5,8GB RAM，256GB SSD

Microsoft Surface Pro 7，Intel Core i7,16 GB RAM，256 GB SSD

Microsoft Surface Pro 7，Intel Core i7,16 GB RAM，512 GB SSD

Surface Pro 6也搭载了类似于Y系列的处理器芯片，只不过被称为Core M3。而据经销商的数据显示，微软确实希望将第10代英特尔酷睿处理器应用到新款Surface系列上，不过目前尚未有官方消息被放出。

有消息称全新微软Surface Pro 7入门版将拥有银色或灰色等配色方案，而顶配版则可能会有黑色配色方案。不过值得注意的是，有消息称在微软10月2日新品发布会上发布的不止有Surface Pro 7，预计还有其他Surface系列新设备发布，敬请期待。

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