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外媒批iPhone 11系列：Pro/Pro Max 64GB起始容量就是个笑话

2019-9-14 9:32:24来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月14日消息 早前苹果正式发布了全新的iPhone 11系列设备，而作为高端型号的iPhone 11Pro/Pro Max则引起初始容量依旧为64GB被网友吐槽。近日也有外媒发文吐槽此事并称“64GB版iPhone 11系列就是苹果公司的笑话”。

本周苹果在乔布斯剧院推出iPhone 11系列新品。其中iPhone 11相比上一代价格更低，64GB版iPhone 11售价为699美元（约合人民币4945元），而当时64GB版iPhone XR首发价是749美元（约合人民币5299元）。这对于一众果粉而言可以说是个好消息了。

不过iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max起售价分别达999美元（约合人民币7068元）和1099美元（约合人民币7775元）而且二者的机身存储容量仍然是64GB起。早前还有消息称今年的高配版iPhone的机身存储容量有望128GB起，目前看来只有等明年的iPhone了。

据外媒Phone Arena表示，在这64GB的存储空间中iOS操作系统占了大约7GB的空间，而后期用户如要录制4K 60fps视频的话每分钟也会占用400MB空间，因此64GB容量对于普通用户完全不够用。而且iPhone 11、iPhone 11 Pro Max不同存储版本的价格差值过大，iPhone 11 128GB与256GB版价格相差100美元，iPhone 11 Pro Max 256GB与512GB版价格相差200美元。较高的价差也让消费者在选购大容量版的iPhone Pro/Pro Max更为谨慎。

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Phone Arena也搬出了安卓设备的对比数据：其中三星Galaxy Note 10+ 256GB与512GB版价格相差100美元，一加7 Pro 128GB与256GB版价格相差仅30美元，前者起步存储容量为256GB，后者为128GB。

对此Phone Arena表示，手机厂商利用更大存储容量来赚取利润并不是新鲜事，但苹果iPhone 11Pro/Pro Max售价近万却仍是64GB起步且不同存储容量版本之间的巨大差价着实令人感到荒谬。

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