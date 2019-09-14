索尼官方解答：Xperia 5是新旗舰，和Xperia 1是并列关系

IT之家9月14日消息 在IFA 2019上，索尼正式发布了Xperia 5。北京时间今日凌晨，索尼官方也整理了在IFA上关于Xperia 5手机的问题和解答。

Xperia 5和Xperia 1有哪些主要区别？

Xperia 5采用了许多索尼的Xperia 1专业级技术，但这两个设备之间存在一些重要差异。Xperia 5手机进一步提升10 fps AF/AE（自动对焦和自动曝光）能力，每秒高达30次的AF/AE计算。

此外，在拍完照片后，AI技术会告诉您照片是否模糊或拍摄对象是否闭着眼睛，这样您就可以快速重拍。Xperia 5还有一项叫“智能连接”的功能，可确保您连接到最佳网络。最后，在配色方面也采用了新的调色。

为什么叫Xperia 5？它的定位是在Xperia 1和Xperia 10/10 Plus的中间吗？

Xperia 5被定位为新的旗舰设备，与Xperia 1是并列的关系。我们不再使用Z或XZ之类的字母进行命名，而是使用数字简化我们的命名，以便更容易定位我们的产品线。

Xperia 5是Xperia 1 Compact吗？

虽然Xperia 5比Xperia 1小，但我们并没有将它命名为紧凑（Compact）版本。我们也相信，Xperia 5将吸引更广泛的人群，也不会影响Xperia 1。

索尼仍未宣布推出5G智能手机，为什么？

今年早些时候，我们在巴塞罗那的MWC上展示了一款5G智能手机的样机，具有毫米波连接功能。虽然我们不能对未来5G手机的发布日期发表评论，但我们正在取得巨大的进展；并与全球众多合作伙伴合作，不断进行技术开发。

据了解，索尼Xperia 5国行版将于9月24日在上海正式亮相，价格和更多详情也会正式公布。