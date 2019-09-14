全新谷歌相机7.0遭曝光：这次可拍星星了？

IT之家9月14日消息 谷歌此次对于自家新款软硬件的保密工作做得十分不上心。新机还没发布，网上的上手视频便已出现了。而近日也已经有XDA开发者提取出了最新的谷歌相机7.0应用并发现了Pixel 4在相机方面加入的许多新功能。

相机模式现在位于前置相机开关，快门和图库按钮下方。前置相机开关图标被圆圈包围，以匹配其他两个按钮的形状。相机界面的整个底部部分浮在取景器顶部（拍摄16：9照片时）来为用户提供更多空间来查看拍摄的内容。取景器也是圆形的，同时系统默认以16：9的“全视图”拍摄用户可以将其改为4：3比例。

在相机应用中，Night Sight夜间模式的对焦选项里新增了个“无限远”对焦选项，所以这可能是用于拍摄星空时使用。在旧版的系统和设备中用户有3个夜视焦点级别选项：自动对焦，拉近和放远。根据Google的说法，拉“近”的距离大约为4英尺，而放“远”的距离大约是12英尺。

除了这个可能用于拍摄星空的模式，Pixel 4的相机里还包括有相机拍摄教学模式，这一模式旨在教导用户在不同情况下灵活使用不同的相机模式拍摄最好的照片。

而之前包含计时器，动态照片和闪光灯等选项的顶部栏已被替换为在取景器中间的弹出框式设计。通常情况下此框是隐藏的，直到用户点击下拉箭头或在取景器上的任何位置上下滑动。此框中显示的相机选项取决于用户当前使用的相机模式。

缩放和曝光滑块在经过调整后操作更加平滑，7.0下的缩放滑块还会显示缩放级别，而曝光滑块不再显示曝光级别。同时用户现在只要按住快门按钮，长按相机模式下的快门按钮即可开始录制视频。以这种方式录制的视频会以720p分辨率保存，这也取代了Smart Burst功能。除此以外还新增了一个新的地平线状按钮，用户可以用这一按钮拉直画面。

▲Google Pixel 4相机选项界面/Google Pixel 4 XL相机选项界面

预计谷歌Pixel 4系列新机将会在10月15日谷歌发布会上正式与大家见面，而其他Pixel手机将会在下个月收到新版谷歌相机更新。