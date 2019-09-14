余承东晒华为FreeBuds 3无线耳机获奖，客服称预计11月上市：搭载麒麟A1芯片

IT之家9月14日消息 在今年的IFA 2019电子展会上，华为发布了麒麟990/麒麟990 5G芯片，除此之外还发布了一款用于无线耳机上的麒麟A1芯片，首发于华为FreeBuds 3无线耳机上。

余承东今天在微博上晒出FreeBuds 3无线耳机，并称，“HUAWEI FreeBuds 3 无线蓝牙耳机揽获11项 IFA大奖，其主动降噪和户外防风能力很厉害，在开放式耳机上实现主动降噪是很难的，这是很多开放式 TWS 耳机都不具备的功能！我在飞机上使用，降噪和音质体验都很棒！”

在该微博评论下面，华为终端客服微博号回应称，HUAWEI FreeBuds 3 无线蓝牙耳机预计将在11月份上市。

此前华为正式推出了华为FreeBuds 3真无线耳机，搭载麒麟A1芯片，支持骨声纹通话降噪，也是世界上第一款真正的蓝牙5.1无线耳机。

据介绍，麒麟A1芯片让FreeBuds 3的性能指标比苹果的AirPods高30%，并且功耗降低50%，其封装尺寸是AirPods H1无线芯片的95%。A1带来了新的蓝牙协议：BT-UHD。如果将FreeBuds 3与运行EMUI 10.0或更高版本的新华为手机一起使用，两款设备都将使用这一新标准进行连接，该标准拥有高达2.3 Mbps的数据传输速率。作为参考，LDAC编解码器“仅”提供990kbps。

值得一提的是，华为FreeBuds 3是全球首款采用开放式设计、却支持主动降噪的真无线耳机，能有效消除环境噪声。

FreeBuds 3采用半开放海豚仿生设计，舒适稳固佩戴。

其他Freebuds 3功能包括改进的190ms延迟，比AirPods还要低，以及Qi无线充电，有线充电比AirPods快100%，无线充电比AirPods快50%。每个耳机中都有一个30mAh的电池，一次充电可以提供4小时的播放，而充电盒可以提供大约20小时的总播放时间，据说耳机和外壳的充电时间仅为一小时。

华为FreeBuds 3将提供炭黑和陶瓷白两款颜色。