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全球哪里的苹果iPhone 11/Pro/Max最便宜？中国顶配比日美多花2500元，俄罗斯挪威更贵

2019-9-14 18:48:47来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月14日消息 据媒体报道，苹果iPhone 11迎来全球大比价！9月11日，苹果在秋季新品发布会上推出三款iPhone 11系列手机，包括iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款手机。内置A13仿生芯片，新的iPhone搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。iPhone 11系列三款新机在9月13日晚上20点开启预售。

售价方面，国行iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元。iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。iPhone 11 Pro Max提供同样三种规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。

从目前的全球价目表来看，iPhone 11系列的国行价格要比日版和美版贵不少，最高差价2500元，但它并不是最贵的。俄罗斯、挪威用户要花更多的钱，顶配的差价甚至超过4000元人民币。

iPhone 11全系列售价最低的是iPhone 11 64GB，在全球范围内日版最低仅为4897元，比国行便宜600元，挪威最贵为6685元。

iPhone 11全系列售价最贵的是iPhone 11 Pro Max顶配版，在全球范围内俄罗斯版最贵为14518元，美国最便宜仅10252元，比国行便宜2500元。

据报道，iPhone 11系列首批单量比去年减少10%，据产业链消息，苹果首批订单在800万台左右，iPhone 11占比60%，iPhone 11 Pro占比10%，iPhone 11 Pro Max占比为30%。

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关键词：iPhone 11iPhone 11 Pro苹果

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