苹果大规模预售iPhone 11/Pro/Max，绿色和暗夜绿色一度抢断货

IT之家9月14日消息 苹果已经发布了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款手机。内置A13仿生芯片，新的iPhone搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。iPhone 11系列三款新机已经在9月13日晚上20点开启预售。

根据京东发布的iPhone新品首发预售的战报数据，其中iPhone 11系列预售量同比去年增长480%，iPhone 11 Pro系列5分钟内售罄。iPhone 11系列手机最受欢迎单品是iPhone 11 Pro暗夜绿色版本，其次是iPhone 11黑色，第三是iPhone 11紫色。

在颜色上，这次iPhone 11确实带来了一些不一样的东西：

iPhone 11（6.1英寸）：有白色、黑色、绿色、黄色、紫色和红色可选；

iPhone 11 Pro（5.8英寸）：有深空灰色、银色、金色和暗夜绿色可选；

iPhone 11 Pro Max（6.5英寸）：有深空灰色、银色、金色和暗夜绿色可选。

据报道，昨晚iPhone 11系列开启预售之后，暗夜绿一度抢断货！相当一部分人第一时间冲进苹果官网、天猫、京东等平台选择下单购买，三个平台一度都出现了卡顿的情况。

在iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max中，绿色和暗夜绿色版本都是卖的最好的。以京东电商平台为例，绿色版本现在都已经缺货。

目前Apple天猫旗舰店及苹果官网的暗夜绿色版本iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max还比较充裕，随时可以购买。

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