小心！致人受伤遭投诉，日本呼吁正确使用折叠伞

据媒体报道，日本国民中心近来收到了很多关于自动折叠伞的投诉，多人因按照说明书上的错误折叠方式而受伤，对此国民中心呼吁市民安全用伞，并希望制造商能够普及防止弹出等安全度更高的产品。

在收到的投诉案例中，其中还有在打伞的时候伞柄部分飞了出来，打中了眼睛导致视力下降。大部分投诉理由是按照说明书操作时，发现是错误的。

根据网友的一些统计描述，收取折叠伞时分为击墙式、归鞘式、切腹式、背刺式、敲地式，你是哪一种呢？无论是使用哪一种，请注意安全使用。