国产动画电影《罗小黑战记》票房破2亿，导演回应与《哪吒》联动

IT之家9月14日消息 9月7日，由MTJJ执导的国产动画电影《罗小黑战记》正式上映。《罗小黑战记》讲述了猫妖罗小黑因为家园被破坏，开始了它的流浪之旅，在一次偶然中遇到了无限，一人一猫展开了一段奇幻的冒险之旅。

今天下午18点31分，官方宣布动画电影《罗小黑战记》票房破2亿。

日前，《罗小黑战记》官方宣布经制片方、出品方协商、市场端及院线建议，《罗小黑战记》决定提档至9月7日全国上映，提前与观众见面。此外，《罗小黑战记》将于9月20日至29日在日本东京池袋HUMAX影院上映。

《罗小黑战记》同名番剧于2011年3月出品，主角罗小黑是一只可爱的小黑猫，其形象活跃于众多网络平台之中。

剧情简介：



在熙攘的人类世界里，很多妖精隐匿其中，他们与人类相安无事地生活着。猫妖罗小黑因为家园被破坏，开始了它的流浪之旅。这场旅途中惺惺相惜的妖精同类与和谐包容的人类伙伴相继出现，让小黑陷入了两难抉择，究竟何处才是真正的归属？

在近期新京报对《罗小黑战记》导演木头进行了采访，回答了一些相关问题：

谈到致敬宫崎骏，导演表示，制作时并没有想到什么致敬，但如果非要说有一些相似其实也可以。其实，二维动画画到一定程度后，除非你是风格特别强烈的作品，或是你刻意去做一些东西，不然它们差别不会太大。如果你觉得我们像他（宫崎骏），也说明我们做得还不错。

罗小黑性别是来自导演捡到的一只黑猫，就按照它画了，形象和小黑差不多一致。是如假包换男儿身，但没什么品种，猫妖嘛。

为什么会和《哪吒》联动，导演表示，纯属巧合。不是和《哪吒》的联动，五年前就已经开始做电影，番剧里也有太上老君、孙悟空，所以这不是同一个哪吒。至于片中提到他的性别，其实这是大家经常讨论的话题，算是一个巧合，动画需要漫长的制作过程，不可能在这么短的时间内去加工。

在国漫联动方面，在符合并保证作品完整性的情况下如果有机会是可以的，但我们目前并没有这类的想法。其实，在几部国漫间我们也有联动和交流，但不会轻易和谁合作，因为每部作品世界观都不一样，强行联动则会破坏两个作品。

电影中还出现了微信支付的场景，导演表示，因为现在生活就是这个样子的。为了让观众能有更真实的感受，让他们感觉到片中角色是存在于我们这个世界的，所以要加入这些现代的情节。