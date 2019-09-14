深圳机场300多个商业网点全面实现“同城同质同价”

据中国民航网报道，第九届中国机场商业及零售高峰会议日前在深圳机场开幕，据悉，深圳机场当天面向公众发布“同城同质同价”社会承诺，致力于为往来旅客营造与深圳同城店铺品质一致、价格一致的良好消费环境。目前，深圳机场300余个商业网点已全部实现“同城同质同价”。

今年3月，民航局出台了《关于进一步提升民航服务质量的指导意见》，明确提出要推动机场餐饮“同城同质同价”。

根据民航局意见要求，结合深圳国际航空枢纽建设和商业服务品质提升，深圳机场积极推进“同城同质同价”工作。今年以来，深圳机场推出了航站楼内300余种刚需产品的限价清单，并在此基础上，结合商业品牌升级，通过优化招商、严守商户准入门槛，大力引进知名连锁品牌，提高品牌直营店比例等举措，有效解决了旅客关心的“一碗面、一盒饼、一瓶水”的价格问题，有力推动了“同城同质同价”落地。

据了解，目前深圳机场在营商业网点中，首次进入深圳和机场的品牌接近50家，自营与区域代理占比已超过九成。更多连锁品牌直营门店的进驻，既丰富了航站楼的商业业态，也为深圳机场推进“同城同质同价”提供了保证。

机场方面介绍，在加大引进连锁品牌直营店的同时，深圳机场还进一步加强商家规范管理，通过建立价格备案审核机制、建立监督举报机制，以“互学互帮”的形式，引导航站楼内商户对商品价格进行义务监督，并加强日常监督检查，根据检查结果对经营商家开展诚信等级管理，多措并举推进“同城同质同价”实施。