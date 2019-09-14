五棵松户外大屏看打篮球，协同中心首次实现 “5G+8K” 重大赛事转播示范应用

据索尼中国专业消息，8月31日，在2019年国际篮联篮球世界杯北京赛场上，由超高清视频(北京)制作技术协同中心(以下简称“协同中心”)主导设计、集成建造的全球首台“5G+8K”转播车进行了赛事转播测试。

数百名观众在五棵松篮球公园的户外大屏现场观看了通过5G实时传输的8K电视信号转播，实现了我国“5G+8K”技术在国际重大赛事中的首次示范应用。

▲全球首台“5G+8K”转播车

此台“5G+8K”转播车集成了全球最顶尖的视音频技术及设备，其中包括8K慢动作、8K图文包装、8K高速网络和存储、8K软件硬件编解码器、全车最顶尖视音频系统集控等，部分关键技术和设备实现了国产化。

此外，移动、电信、联通、新岸线、歌华，新一代移动通信企业全体集结，三个示范播映场景，阵容空前，技术密集程度空前。

8月31日至9月15日期间，协同中心在北京赛区采用“5G+8K”技术对8场篮球世界杯进行转播测试，使用协同中心集成的全球首台“5G+8K”转播车和8K专业转播讯道摄像机。

并联合北京电视台专业编导团队对比赛进行现场摄录和制作，通过5G和8K技术融合，让远程观众亲身体验超高速和超高清相结合的魅力，达成良好的示范应用效果。

现场通过北京移动、北京联通、北京电信三大运营商NSA和SA两种5G组网方式、新岸线与北京歌华的EUHT网络，华为、中兴同时技术支持，将比赛的精彩8K画面。

从五棵松赛场实时传输到海淀体育公园LED大屏，通州110英寸电视、协同中心8K投影3种8K显示终端，进行8K实时直播，为观众带来前所未有的大屏幕、超高清体育赛事观看体验。