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华为Mate X 5G俄电信公司5G试验区测速高达2.19Gbps

2019-9-15 7:04:07来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月15日消息 近日华为宣布与俄罗斯电信公司Beeline在Luzhniki体育中心建造了一块5G试验区并使用最新一代5G智能手机成功测试了5G移动服务。随着5G智能手机的普及和第五代网络的进一步部署，试点区的实施将使其成为可能，5G试验区的建成将显著改善客户未来的5G体验，特别是在网络负载增加的重要体育和娱乐活动期间。

该试验区的建造得到莫斯科当局（莫斯科信息技术部）的支持以用于发展通信服务和信息技术。未来，5G网络服务将可用于将俄罗斯最大的体育场馆之一的Luzhniki体育中心。华为及俄罗斯有关部门在5G试验区简历的过程中所获得的经验将在未来被用于进一步部署5G网络，为整个俄罗斯的5G建设做准备。

值得注意的是，在Luzhniki体育中心建造的Beeline 5G试验区中有一部分被部署在Big Sports Arena的主要入口附近。在大型体育赛事和音乐会期间，这一地区的用户和数据流量密度最大。华为测试人员使用多款智能手机进行了测试，包括华为Mate 20 X 5G和华为Mate X 5G。测试期间单个用户设备的峰值数据传输速率高达2.19 Gbit / s。

华为俄罗斯分公司运营商业务部总经理赵磊：“华为是俄罗斯Beeline公司的战略合作伙伴，未来仍将支持莫斯科的5G移动网络部署计划。华为和Beeline也在积极合作测试现有的5G网络。华为支持Beeline的5G建设将有助于俄罗斯数字基础设施的发展，提高居民的生活质量，并为快速发展的数字经济和商业提供更快的5G数据连接。”

俄罗斯电信公司Beeline在Luzhniki 5G试验区的建设中采用了华为的技术解决方案，这使得运营商可以更容易地在人口密集的城市区域部署5G 移动服务。而华为5G解决方案的特点便是轻盈，紧凑，节能和快速部署且试验区建造的全过程由俄罗斯公司完成，完全符合法律要求。

Luzhniki体育中心的5G试验区已经成为Beeline的第二个5G测试区，首个5G试验区于2018年在电信公司的测试实验室中建成。

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关键词：华为Mate X 5G

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