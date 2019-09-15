网友商场偶遇65英寸版华为智慧屏新品

IT之家9月15日消息 早前有消息称华为新款智慧屏产品已于9月9日上午10点08分正式开启预约并上架京东。而近日有网友“偶遇”了新款华为智慧屏产品并拍下照片。

不过遗憾的是里面的华为智慧屏真机并未露出“真容”，仅能看到产品的外包装盒。从图片来看这款华为智慧屏似乎正被运往华为线下门店用于展示，同时值得注意的是通过图片上外包装所印有的“V65”来看，里面所装的应该是65寸版华为智慧屏，而此前华为消费者业务CEO余承东在接受采访时表示：“华为智慧屏将有三款尺寸，分别是55英寸、65英寸和75英寸。”

根据早前获得的信息显示，华为智慧屏将搭载自研智慧芯片，官方表示将让交互、音画、连接全面智慧化；除此以外华为智慧屏所采用的HiAI引擎涵盖智能终端语音、自然语言处理、人脸、人体、图像、视频、OCR与用户画像8大业务领域40多种能力；与此同时华为智慧屏将搭载语音、视觉等AI技术，可成为家庭智能助手。同时，基于华为人体感知与光线传感等传感功能，华为智慧屏可以实现较为精准的消息推送；华为智慧屏还将集成华为视频、华为音乐、酷喵、极光TV等声音与视频内容，带给用户更棒的影音娱乐体验。

预计华为智慧屏将于9月19日晚上20点同Mate 30系列手机一起亮相德国慕尼黑新品发布会。



