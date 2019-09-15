5G基站进小区难：部分物业索要30万“协调费”

IT之家9月15日消息 6月6日工信部正式为三大运营商颁发5G牌照，之后5G进程开始加速。工信部通信司司长闻库此前表示，将统筹推动4G和5G协同发展。目前，5G网络建设发展刚刚起步，建成覆盖全国的5G网络还需要数年时间，4G作为移动通信网络的重要组成将与5G网络长期并存，不存在建了5G就拆除4G或限制4G速率的必要性。

即便如此，也有许多人对5G存在误解，不仅抵触，甚至在5G基础设施建设方面狮子大开口，一度让运营商及通信技术公司还有施工队等难以接受。

经济观察网报道称，北京移动表示，由于很多业主对5G的误解，即便在已有4G的现有站点上新增，也会设置种种障碍，或直接拒绝。有的则将5G建设视为“赚钱”的机会，索要高额协调费。

据了解，这里所指的业主，一般是遇到的写字楼或是居民社区的物业机构。协调费也被业内称“配合费”，运营商在5G基站落地商用写字楼和居民社区过程中，将协调费连同5G合同费用一起支付给机构物业。

报道指出，业内人士称，协调费通常根据区域位置、基站建设数量来定，就居民区来说，按照一台宏站50-60万元成本，其中给到社区物业的协调费均价是十几万元，但部分小区物业开出的高价水平达到30万元。

目前，5G由于高频短波，其覆盖范围较4G基站而言要小很多，因此单位面积内需要的基站数量要大于4G基站，在常规的宏基站、室分、小基站的安装过程中，室分的安装尤为困难。

室分，也就是全向天线作为室内覆盖的重要手段之一，其可以最大限度的保证室内的信号覆盖，尤其是5G的穿透力差，室分的安装就显得尤为重要，但是根据经济观察网的报道，物业机构的阻挠，高昂的“协调费”，部分业主对基站的过度担忧，都使得基站进小区难上加难。