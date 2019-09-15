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iPhone 11会是下一部‘真香机’吗？李楠：苹果内部看好

2019-9-15 11:23:01来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月15日消息 苹果早前正式发布了旗下全新的iPhone 11系列手机。其中iPhone 11更是以5499元的价格被网友称为新一代的“真香机”。对此魅族科技前副总裁李楠也在知乎上发表了自己的观点。

对于iPhone 11有望成为新一代的“真香机”，李楠表示，从苹果内部备货情况来看其中iPhone 11超5成，说明内部超级看好。而iPhone 11相对旗舰产品只少了个长焦镜头，其它地方并没有缩水。

对于苹果A13处理器的图形性能李楠更是直言其能够“锤爆所有对手”，运算能力同样吊打，AI能力一旦第三方App挖掘出来，也地表最强。

对于iPhone 11的屏幕表现，李楠认为iPhone 11 LCD屏幕326ppi的真实清晰度和iPhone 11 Pro的差距非常小，而苹果的色彩管理同样锤哭所有对手。

除此之外李楠还对iPhone 11配置缩水的地方进行了归纳：

1、防水；2、铝合金，质感不如11 Pro；3、跑马灯边框；4、五福一安充电头；5、尺寸和重量不理想，手感打折扣。

李楠认为，从iPhone 11的备货比例可以看出，在5G落后的情况下，性价比是自然的过渡方案。是否真香，唯一的悬念就是信号到底改善多少了。他也希望消费者们持币观望一段时间，等到双11的时候再入手也不迟。

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关键词：苹果iPhone 11

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