恋爱期微信/支付宝转款数十万表爱意，分手后男方起诉女方还款

IT之家9月15日消息 据海淀法院网消息，与昔日的追求对象断绝往来后，吴先生将女方张女士诉至法院，要求偿还恋爱期发生的“借款”近50万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告吴先生诉称，自2016年到2018年，他通过支付宝、微信方式向张女士转账30余万元；此外还将其个人信用卡借给张女士使用，两年期间发生的消费共计10余万元。吴先生认为上述款项均系借款，要求立即偿还全部借款本金并赔偿利息。

被告张女士辩称，二人之前是同事关系，吴先生一直追求张女士，二人关系比较亲密，自2016年到2018年期间，吴先生向张女士转款三百余次，其中不乏521、666这样的带有特殊含义的金额，吴先生诉称的所谓“借款”实际上是以恋爱为目的的好意施惠行为，目的是通过金钱赠与获取芳心，性质上应属赠与。后来，双方关系恶化，张女士断绝了和吴先生的联系，所以吴先生才要求还款。

庭审中，双方均认可未订立过任何书面协议和约定。

目前，此案正在进一步审理中。

【法官提示】：

恋人之间发生的金钱流转或物质馈赠，往往是以增进私人情谊为目的，根据谁主张谁举证的原则，原告应当证明其与受赠方之间达成了借款的合意；在缺乏借条、借款协议等证据佐证的情况下，极有可能被认定为赠与关系，即使分手也不应要求追回。审判中，法院将结合资金金额、频繁程度、双方感情状态及经济情况等因素，以普通人的日常生活标准，对当事人发生资金流转当时的心理状态作出判断、结合民事诉讼法举证责任进行裁判。