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华为Mate 30系列手机壳再度曝光：由Galaxy Note 10作尺寸对比

2019-9-16 6:44:21来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月16日消息 随着华为慕尼黑新品发布会的日益临近，有关新款华为Mate 30系列手机的爆料也越来越多。继昨日晚些时候余承东发布了华为Mate 30保时捷款的预热微博后，近日再度有微博网友晒出华为Mate 30系列的手机壳照片。

上述图片由微博知名数码博主@8090生活数码 放出。值得注意的是，此次还有一台三星Galaxy Note 10作比较。从上图可以发现，即将发布的华为Mate 30比Note 10尺寸上要大一些，同时为音量键和开关预留的孔位十分宽大。同时手机壳还为华为Mate 30的“奥利奥”式后置相机模块以及条形LED闪光灯预留了孔位，同时上部也有为传感器预留的孔位，两枚传感器的间距很大。

根据早前曝光的信息显示，华为Mate 30将后置4000万像素IMX600传感器+4000万像素“widecine camera（华为此前在欧洲注册了一项名为‘Cine Camera’的商标，翻译成中文即为“电影相机”）”+800万像素潜望式长焦镜头，潜望式镜头支持5X光学变焦。

其他方面，华为Mate 30 Pro支持华为Face ID 2.0，配备屏下指纹识别，机身存储方面配8GB+512GB存储规格，运行基于Android 10的EMUI10（无谷歌App）系统，没有物理音量按键，改用虚拟音量条设计，支持Nano SIM / Nano SD双插槽。

电池方面，华为Mate 30 Pro内置4500mAh电池，支持40W超级快充及27W超级无线快充。

华为即将于9月19日在德国慕尼黑举办新品发布会，届时Mate 30系列新机将正式与大家见面，敬请期待。

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