内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10设备

微软Surface Laptop 3锐龙版曝光：搭载AMD Ryzen 5 3550H或Ryzen 7 3750H处理器

2019-9-16 6:49:11来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家9月16日消息 微软计划今年10月为Surface Pro 7和Surface Laptop 3以及Surface Centaurus举办硬件发布会活动。根据最近的泄漏信息，微软Surface Pro 7将有五种不同配置版本，该设备可能配备英特尔Ice Lake CPU，后者提供了功能强大的集成Gen11图形引擎。

一则大胆的传闻声称，微软公司正在考虑将AMD Ryzen芯片内置到Surface Laptop 3旗舰产品中，其中可能包括15英寸版本。Surface Laptop 3的AMD芯片最终将允许微软集成更多的图形处理能力。

微软可能会选择AMD Ryzen 5 3550H或Ryzen 7 3750H处理器，它们都集成了AMD Radeon RX Vega GPU显卡，通过更高的频率提供更高的能效。AMD CPU提供3.7和4.0 GHz的最大时钟频率，并以12nm工艺制造。在性能方面，这些芯片与上一代Surface系列中使用的第8代英特尔酷睿i7处理器大致相同。

根据另一份报告，我们最终可能会看到15英寸的Surface Laptop 3，具有3：2的屏幕宽高比，这有助于微软扩展其阵容功能。

Surface Book是目前微软唯一配备传统15英寸版本的硬件。Surface Pro和Surface Laptop产品阵容的屏幕尺寸均小于15英寸。

如上所述，升级后的Surface Laptop 3和Surface Pro 7可能会在10月2日的Surface活动上公布。有传闻称微软计划推出Surface双屏幕设备和Windows Lite（Windows Core OS）系统。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Surface Laptop 3AMD

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有