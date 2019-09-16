微软Surface Laptop 3锐龙版曝光：搭载AMD Ryzen 5 3550H或Ryzen 7 3750H处理器

IT之家9月16日消息 微软计划今年10月为Surface Pro 7和Surface Laptop 3以及Surface Centaurus举办硬件发布会活动。根据最近的泄漏信息，微软Surface Pro 7将有五种不同配置版本，该设备可能配备英特尔Ice Lake CPU，后者提供了功能强大的集成Gen11图形引擎。

一则大胆的传闻声称，微软公司正在考虑将AMD Ryzen芯片内置到Surface Laptop 3旗舰产品中，其中可能包括15英寸版本。Surface Laptop 3的AMD芯片最终将允许微软集成更多的图形处理能力。

微软可能会选择AMD Ryzen 5 3550H或Ryzen 7 3750H处理器，它们都集成了AMD Radeon RX Vega GPU显卡，通过更高的频率提供更高的能效。AMD CPU提供3.7和4.0 GHz的最大时钟频率，并以12nm工艺制造。在性能方面，这些芯片与上一代Surface系列中使用的第8代英特尔酷睿i7处理器大致相同。

根据另一份报告，我们最终可能会看到15英寸的Surface Laptop 3，具有3：2的屏幕宽高比，这有助于微软扩展其阵容功能。

Surface Book是目前微软唯一配备传统15英寸版本的硬件。Surface Pro和Surface Laptop产品阵容的屏幕尺寸均小于15英寸。

如上所述，升级后的Surface Laptop 3和Surface Pro 7可能会在10月2日的Surface活动上公布。有传闻称微软计划推出Surface双屏幕设备和Windows Lite（Windows Core OS）系统。