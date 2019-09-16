华为海思发布全球首颗基于AVS3标准的8K/120fps解码芯片Hi3796CV300

荷兰当地时间9月13日，在阿姆斯特丹举办的IBC2019上，上海海思技术有限公司、AVS产业联盟、当虹科技、广东省超高清视频创新中心和鹏城实验室联合发布了首个基于AVS3标准的8K端到端解决方案，同时推出全球首颗基于AVS3标准的支持8K分辨率、120fps的超高清芯片Hi3796CV300。

AVS3是AVS工作组制定的面向8K的超高清视频编解码技术标准，海思经与AVS产业联盟、广东省超高清视频创新中心紧密合作，于本次会上推出基于AVS3的8K端到端解决方案，方案由海思Hi3796CV300芯片支持的8K机顶盒、当虹视频编码器和8K电视组成。

▲基于AVS3标准的8K芯片Hi3796CV300

“致力于全智能的世界，人类社会正在步入一个万物感知、万物互联、万物智能的时代。”海思CEO熊伟发表了题为“用AI+8K+HomeBus定义智能家庭新篇章”的主题演讲，“我们的产品和解决方案可以创造极致的视听体验，Hi3796CV300是世界上第一款支持[email protected], AVS3视频解码，4TOPS NPU和4K UI功能的智能家居产品。”

▲AVS38K 120P演示@ IBC2019现场

会上，AVS产业联盟副秘书长牛朝晖介绍了AVS3标准的制定及产业应用情况。

据牛朝晖介绍，AVS3是AVS工作组制定的第三代音视频编解码技术标准。AVS工作组自2002年成立以来，在国家相关部门的大力支持和指导下，在组长高文院士率领下，已制定三代标准。

第一代音视频国家标准AVS+已实现了全国地面数字电视覆盖及在卫星高清频道使用；

第二代音视频国家标准AVS2已于2018年10月1日在中央电视台4K超高清频道使用，各地新上的4K超高清频道均采用AVS2。

为满足我国8K及5G产业应用的需要，AVS工作组开展了面向8K及5G应用的第三代AVS标准（AVS3）的制定工作。

AVS3将为新兴的5G媒体应用、虚拟现实媒体等提供技术规范，引领未来5年到10年8K超高清和VR视频产业的发展。

据介绍，AVS3视频部分已于2019年初完成基准档次制定，正进行国家标准立项申请。对第一版AVS3参考软件的测试表明，AVS3性能已经超过AVS2标准30%左右。