“银色子弹”终落寞：美国航空麦道MD-80"退役后在沙漠“养老”

IT之家9月16日消息 说到麦道公司可能很多人并不熟悉。作为波音曾经的“宿敌”，麦克唐纳─道格拉斯公司（McDonnell Douglas，简称麦道）于1997年被波音收购。如今麦道的身影又将大为减少，因为昵称为“疯狗”（Mad Dog）MD-80机种的主力客户美国航空（American Airlines）在9月初宣布机队的MD-80服役36年之后将全部退役并将被转移到美国新墨西哥州罗斯威尔沙漠的封存场。

麦道MD-80有着“银色子弹”（Silver Bullet）的称号，因其闪亮的铝合金机身得名。这种铝合金机身也带来一个特色，那就是停在机场上受日照，机身内部会变得滚烫，因此冷却系统启动降温前旅客会被禁止登机。其所采用的威力十足但噪音严重的普惠JT8D引擎也让MD-80被称为「哈雷」（Harley），许多美国人都记得如果自己乘坐MD-80的位置在后方引擎处，噪音大到说话得用喊的。因生产地在加州长滩，且机身拉长，于是也昵称为“长滩污水管”。这么多昵称足以说明MD-80在美国人心中的地位。

MD-80坎坷的历史也十分为人称道。MD-80是DC-9的衍生机种，推出时麦道正陷于内忧外患，由于DC-10在1979年一年有3起意外，虽然最后证明与飞机本身没有直接关系，但DC-10遭遇停飞并陷入庞大诉讼也导致麦道公司资金吃紧，没有资金再次进行全新设计，因此将DC-9改装新机舱，航空电子装置，改善航空动力学，升级引擎来打造出了最新的MD-80。最早采用的是瑞士航空，但MD-80一开始还无法在本国市场取得重要客户。

从1977年开始接单到1982年8月1日，麦道只收到109架订单，这样的数量实在不足以拯救公司。不过在1982年9〜12月麦道孤注一掷地向美国航空推销自己的MD-80使其销量猛增75架成为麦道的救世主。不过麦道公司到了1997年还是支撑不住并最终被波音收购。

当时的美国航空同样也深陷财务泥淖，而其当时主要机种波音707与波音727已十分老旧，需要全面更新机队。讽刺的是，正因油耗带来的营运成本高涨，使美国航空当时阮囊羞涩，根本无力购买新机更新机队，因此MD-80推出时，美国航空原本没有购买意愿。不过不换新机就没有钱，没有钱就不能换新机。麦道此时向美国航空提出无法拒绝的提议：那就是，既然买不起，就先用租的吧甚至要是租了不满意，还能提早解约，这样一来，资金压力都在麦道本身，但麦道也提出附加条件，就是一旦MD-80让美国航空赚钱，麦道也要分红。

最后美国航空公司接手了麦道公司的提议并于1983年5月接收第一架MD-80，而MD- 80比当时的波音727-100燃油效率大增37%，此外，MD-80在美国航空的安排下有142个座位，超过727的115个座位，成本降低，营收增加，MD-80成为美国航空的救世主。

麦道以同样的租赁方式出货给环球航空（Trans World Airlines，TWA），日后环球航空历经3次破产最终被美国航空收购，两家的MD-80机队合二为一。36年来MD- 80一直是美国航空窄体客机的主力，总计383架，在MD-80总数占将近三分之一，MD-80与美国航空彼此互为代表性象征，也因此成为美国人怀旧的对象。

MD-80推出后2年，波音才推出竞争机种波音737，两年空窗期让MD-80得以在美国市场打下一片天。波音737CL推出的同一年，美国航空还加订67架订单。而麦道公司的另一竞争对手空中巴士（Airbus）的A320，则到1987年才推出，美国的航空公司对空中巴士初期没有太大信心，美国航空更是直到2011年才下单购买A320，达美航空则是2008年，因西北航空破产并入达美航空才把机队的A320带进达美。

MD-80淘汰让许多机师心怀感伤，至今共有1万名机师在机上受训与飞行过，尽管MD-80没有现代飞机的各种全新电子辅助系统，且操控介面的设计相当糟糕，但老派机师却喜爱它未有太多自动飞行功能，让机师有更大的控制性;航空公司喜爱它的坚固耐用；据称达美航空公司的MD-80，以32年机龄一日飞5班，也胜任愉快。但长江后浪推前浪，尽管MD-80油耗胜过727，却不如更晚推出的空中巴士A320，A220，以及波音737，因此轮到它面临淘汰。

美国航空将把手上的MD-80送到新墨西哥州罗斯威尔的沙漠退休，有2架捐给飞行训练学校，未来有些可能会卖给其他航空公司，但机率不高。这些MD-80最可能的结局是有部分成为“杀肉机”，拆取零件给其他尚在服役的MD-80使用，其他可能就从此静静伫立在沙漠中。值得注意的是，暂时在它们身旁的是因为连续意外，全面停飞只好暂停于同一场地的波音737 MAX，退休老机与新机摆在一起，颇有历史的讽刺感。

达美航空的MD-80目前仍处于服役阶段，但是官方也宣布了2020年将更新机队让MD-80退休的消息，因此达美航空的MD-80继续飞行的时间也进入倒数计时。这款代表性飞机即将完全落幕，让航空业的历史又翻过令人感伤的一页。