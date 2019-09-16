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两款5G手机！官方正式宣布小米9 Pro/MIX概念手机/MIUI 11，将在9月24日发布

2019-9-16 10:04:44来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月16日消息 定档！小米手机官方微博今天宣布，9月24日#小米5G新品发布会#一口气带来两款5G手机：小米9 Pro 5G和小米MIX 5G时代概念手机，还有全新MIUI 11系统与新款小米电视。

根据官方的说法，小米第二款5G手机小米9 Pro 5G版将率先使用30W超级无线闪充+三重快充（高速有线+高速无线+高速无线反充）。工信部数据显示，小米9 Pro 5G版屏幕尺寸与小米9一致，均为6.39英寸，电池容量增至4000mAh，机身厚度变更为8.95mm，而新机的具体尺寸为157.21mm×74.64mm×8.95mm。

而关于小米MIX 4的消息目前仍知之甚少，目前已知的是小米MIX 4将有望搭载三星一亿像素传感器，其拍照素质令人期待。在MIX新机命名方面，小米MIX概念手机也可能不叫小米MIX 4，而是此前申请商标的小米MIX阿尔法。

据爆料，MIUI11的主打主题为“声色全新，效率革新”，在设计方面去繁就简，去除了冗余的视觉符号，更强调信息和内容。另外大幅革新了MIUI11的动态音效，更多的声音与振动。现在MIUI11的几项新功能再次被曝光，包括个性签名、投屏、字体大小与粗细设置，文件管理支持，息屏动态万花筒，智能出行，通知光效，全新的小米互传等。

本次发布会还将带来全新的小米全面屏电视PRO，将全系支持8K，支持的具体形式还有待确认。

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关键词：小米9 Pro小米MIX 4MIUI 11小米

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