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京东9.16领券指南：男装满500打5折，荣耀20 PRO标准版2899元

2019-9-16 10:10:29来源：IT之家作者：番茄责编：番茄评论：

9月16日，京东男装节满500打5折，体育用品满499减100，运动鞋服满300减60；荣耀20 PRO 8G+128G低至2899元，6期免息；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

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