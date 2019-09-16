CNBC：苹果正在变成一家相机公司

IT之家9月16日消息 据CNBC报道，在上周的发布会上，苹果花了更多的时间谈论iPhone的摄像头，而不是新服务或iPad。这个迹象表明，苹果认为相机是iPhone 11系列上最大的创新点。

iPhone 11系列，相机 or 手机？

CNBC称，“苹果公司上周发布的iPhone 11与其说是手机，不如说是相机。”iPhone 11系列仍然可以发送短信、下载应用程序和打视频电话等，但苹果花了大量时间和精力为其相机功能做宣传。

业内分析师认为，这个举动意味着，苹果相信其在iPhone 11相机上作出的改进是成功的，这进一步提升了苹果与三星华为在拍照领域的竞争力——后两者被认为在拍照方面比iPhone强。

苹果分析师Neil Cybart称，100分钟的苹果秋季发布会，有13分钟在讲iPhone 11 Pro的相机功能，此外还花费了7分钟讲了讲iPhone 11的摄像头。“苹果正在建立某种‘相机高地’（即产品优势），并将其定位为iPhone的特色。”

德意志银行(Deutsche Bank)分析师Jeriel Ong在本周早些时候的一份报告中指出，“相机，相机，相机就是新的iPhone 11！”

Gartner分析师安妮特•齐默尔曼(Annette Zimmerman)表示，相机是“消费者最关心、最期待创新发生的领域”“这对用户来说是一个简单的基准测试，因为它很容易观察到。”

周二，苹果公司(Apple)首席营销官菲尔•席勒(Phil Schiller)特别强调，iPhone 11配置的相机是他最喜欢的组件。苹果首席执行官蒂姆·库克表示，有800人致力于改进iPhone的摄像头。除了新的颜色，今年iPhone 11机型最大的物理差异在于它们拥有更多的相机传感器和镜头。

新的社交标志？

iPhone 11的双摄及iPhone 11 Pro/Pro Max的三摄都表明苹果在iPhone相机方面下了功夫。苹果今年专注于相机改进的一个主要原因是：消费者关心相机质量、更多的用户喜欢用手机拍照。根据照片分享网站Flickr网站对上传照片所做的分析，iPhone是Flickr用户使用最多的照片拍摄设备。

Forrester分析师Julie Ask认为：“消费者升级智能手机的目的之一是为了获得更好的拍照功能。”她指出，屏幕也是用户更换手机的一个重要原因。

由于iPhone 11系列与去年的iPhone Xs系列在正面变化不大，因此在户外广告和广告宣传中，苹果公司开始重点宣传新手机物理摄像头设计的变化，以此作为区分iPhone 11和iPhone X的为数不多的方法之一。

西巴特上周预测称，“未来将会有一种奇怪的现象，你iPhone背面的摄像头数量将成为一个社交信号。”

分析师认为，苹果还需要赶上三星(Samsung)和华为(Huawei)等竞争对手，它们也在发布带有多个摄像头的手机，并使用AI技术将照片组合起来，以获得更好的效果。

手机相机冲击传统相机



夜拍模式是手机夜间拍照的“加分项”，谷歌、华为等也都对此下了功夫。幸运的是iPhone 11系列也用上了这个功能。



分析人士强调，苹果正在使用人工智能和机器学习技术来创建照片，这些照片实际上是多张照片的组合，比单一相机拍出的照片更好。苹果公司称其功能为“深度融合”，虽然这一技术并未整合到即将交付的新手机中，但它将在未来的软件更新中加入这一功能。

苹果高管席勒介绍说，“手机拍摄了9张照片。在你按下快门按钮之前，它已经拍了四张快速曝光的照片，四张辅助照片，当你按下快门按钮时，这需要一个长时间的曝光,然后在短短一秒的时间里，神经引擎将会分析所有拍摄的照片，选择其中最好的照片并对其降噪等。”

齐默尔曼认为，苹果的“秘密武器”更多地在于软件，以及苹果如何利用人工智能来拍摄。“他们展示了深度融合功能，这有助于处理照片中的小细节，所有这些都是由A13 Bionic驱动的。”

齐默尔曼指出，“这需要很多资源，而且只有少数公司能做到这一点，苹果位列前五。但苹果公司是第一个推出三摄及利用AI功能的硬件公司吗？”她指出，“很明显不是，三星华为发布了一堆三摄手机。”

风险投资人士奥姆·马利克(Om Malik)引述的“相机和成像产品协会”的数据显示，智能手机上“专业”相机的兴起，导致独立相机销量大幅下滑。2018年售出2000万台数码相机，低于2008年的1.2亿台。

马利克在报告中写道，“因为每年有数亿部手机售出，苹果(Apple)、谷歌、三星(Samsung)和华为(Huawei)等公司有可能投入数十亿美元研究和改进手机摄像头，更不用说软件和算法了。”“由于更好的芯片、更好的处理、更好的传感器和不断改进的算法，基于计算的拍摄将是未来发展的趋势。”