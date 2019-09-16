realme正式“官宣”：6400万鹰眼四摄，明天见！

IT之家9月16日消息早前曾缺席发布会的realme XT于近日在印度发布。值得注意的是近日realme官微发布微博称明日将有另外一款realme新机的消息披露。

▲realme XT开箱宣传视频

由此来看，realme官方所说的采用6400万像素鹰眼四摄的realme新机很有可能就是近期在印度发布的realme XT。

据消息显示，realme XT采用一块6.4英寸2340x1080像素的Super AMOLED显示屏，采用屏下指纹。搭载10nm的骁龙712 AIE处理器，电池容量为4000mAh，支持20W快充。

在摄像方面，realme XT采用后置四摄，6400万像素主摄为三星的GW1传感器，还有800万像素的超广角，200万像素的景深和200万的微距摄像头。realme XT手机默认会拍摄1600万像素的照片，但是有一个特殊的Ultra 64MP模式可以拍摄9216×6912像素的照片。此外，前置摄像头为1600万像素。

价格方面，4GB+64GB版本价格为15999印度卢比（约合人民币1595元），6GB+64GB版本价格为16999印度卢比（约合人民币1695元），8GB+128GB版本价格为18999印度卢比（约合人民币1895元）。

目前关于国行版realme XT尚未有更多信息，一切就由官方在明天为各位揭晓吧。