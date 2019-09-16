内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软官方支持文档首次提及Windows Core OS系统

2019-9-16 11:11:28来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家9月16日消息 在2019年10月的活动中，微软可能会宣布长期传闻中的Surface双屏幕设备，其中包含轻量级Windows Core OS系统，该设备专为支持双显示屏硬件而设计。

▲Surface概念设备

此前，在微软相关人员的LinkedIn个人资料中我们发现了Windows Core OS（WCOS）的一些说明。微软正在开发专为Windows Core OS量身定制的新的操作中心。

微软今天早些时候发布的支持文档中出现了Windows Core OS描述-这是微软在官方文档中第一次使用Windows Core OS描述。

该文档适用于Windows 10的基本级别的Windows诊断事件和字段，微软已针对每个最新的Windows 10更新发布了此隐私文档。在该页面的一部分，描述了如何在Windows上使用日志库，包括Windows Core OS的提及：

wcmp The Windows Shell Composer ID.

wPId The Windows Core OS product ID.

wsId The Windows Core OS session ID.

据Github称，Windows Core OS评论已于2019年4月19日添加到该文档中。

在相关新闻中，微软一直在内部展示其双屏设备。因此，周二发布的一项专利揭示了微软可折叠设备的流体铰链设计。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Windows Core OS微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有