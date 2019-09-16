微软官方支持文档首次提及Windows Core OS系统

IT之家9月16日消息 在2019年10月的活动中，微软可能会宣布长期传闻中的Surface双屏幕设备，其中包含轻量级Windows Core OS系统，该设备专为支持双显示屏硬件而设计。

▲Surface概念设备

此前，在微软相关人员的LinkedIn个人资料中我们发现了Windows Core OS（WCOS）的一些说明。微软正在开发专为Windows Core OS量身定制的新的操作中心。

微软今天早些时候发布的支持文档中出现了Windows Core OS描述-这是微软在官方文档中第一次使用Windows Core OS描述。

该文档适用于Windows 10的基本级别的Windows诊断事件和字段，微软已针对每个最新的Windows 10更新发布了此隐私文档。在该页面的一部分，描述了如何在Windows上使用日志库，包括Windows Core OS的提及：

wcmp The Windows Shell Composer ID. wPId The Windows Core OS product ID. wsId The Windows Core OS session ID.

据Github称，Windows Core OS评论已于2019年4月19日添加到该文档中。

在相关新闻中，微软一直在内部展示其双屏设备。因此，周二发布的一项专利揭示了微软可折叠设备的流体铰链设计。