《罗小黑战记》导演回应“蹭《哪吒》热度”：已尽量避嫌了

IT之家9月16日消息 9月7日，由MTJJ执导的国产动画电影《罗小黑战记》正式上映。《罗小黑战记》讲述了猫妖罗小黑因为家园被破坏，开始了它的流浪之旅，在一次偶然中遇到了无限，一人一猫展开了一段奇幻的冒险之旅。

电影上映后，剧中的哪吒形象被指蹭《哪吒之魔童降世》的热度，昨日晚些时间，《罗小黑战记》导演@MTJJ木头发文回应蹭热度一事。

@MTJJ木头表示，《哪吒之魔童降世》是业内高山，对行业贡献巨大，而我也没有拖后腿，并不需要一决雌雄，我和他们也都是相熟朋友，四年前他们就看过我的剧本～如果有引战的也绝不是我们的人。大家冷静看待，无视、制止都行。

以下为回应全文：

最近小黑上过几个热搜， #拿掉小揪揪的哪吒#、#罗小黑里的哪吒好潮# 两个进入了热搜前五，今天居然还登顶了。

被指责热度蹭的飞起，那么，请大家想想这样几个问题

1、如果没有魔童上映，这几个话题会不会上热搜？

2、为什么我四年前写剧本的时候要加入哪吒并用短短的出场时间让他成为下半场最出彩的角色？

3、如果一年后有人提起哪吒，你会不会问：你在说哪个哪吒？

四年前在剧本创作的时候，我就是把哪吒当作一大亮点做的，不光是因为下一部里他会有很多戏份，也是为了有话题。蹭“哪吒”的人气。他虽然出场时间非常短，却最容易给大众留下印象的角色，因为他是名角，也因为我用心去塑造他。

不巧因为上映日期的原因，但凡有采访必问魔童，我完全避不开这个话题，前期宣传里除了世界观海报和节气图没法改，我剔除了所有哪吒元素，终极预告里直接删除了哪吒的镜头，哪吒海报也被我摁下了。公司同事画同人我都让他们别画哪吒。

我已经尽量避嫌了。但我依然不否认会蹭到热度。或者大家可以支支招呀～怎么回避呢～

这几个话题都是自然发酵的，上了热搜后宣发的确有推，这无可厚非，但谁都知道能在榜上一整天的帖子都是自然热搜，因为小黑正在热映呀。除了罗小黑哪吒好潮那个因为上了前五我开心的推了，今天上第一我都没推。

哪吒和大圣一样，是公共版权人物，自带热度，这个名字也不属于谁。

魔童是业内高山，对行业贡献巨大，而我也没有拖后腿，并不需要一决雌雄，我和他们也都是相熟朋友，四年前他们就看过我的剧本～如果有引战的也绝不是我们的人。大家冷静看待，无视、制止都行。

想想小黑里的哪吒自信霸气张扬…我这样一直按着他，天天被说也不回应，上了热搜也要被骂，就这样按到现在，我觉得很对不起他。

这是我的哪吒。没什么见不得人的，他是我的孩子。

感谢大家喜欢他呀～如果后面再上热搜，也请冷静看待吧～谁叫我们的藕霸辣么可爱呢。