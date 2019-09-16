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拍照比“剪刀手”泄露指纹信息？业内专家辟谣

2019-9-16 15:14:09来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月16日消息 近日某行业协会专家称，拍照时如果镜头距离够近，“剪刀手”照片通过照片放大技术和人工智能增强技术，可以将照片中人物的指纹信息还原出来。

该专家称，“基本上1.5米内拍摄的剪刀手照片能100%还原指纹，在1.5米-3米距离内拍摄的照片能还原50%的指纹，只有超3米拍摄的照片才难以提取其中的指纹。”

对此，《尸案调查科》悬疑作者、痕迹检验鉴定师、物证鉴定助理工程师九滴水表示：“纯属谣言，无需担心。”

九滴水在微博提出四点辟谣：

1、使用手机拍摄指纹，即便是超近距离，也拍摄不到指纹的细节特征。目前指纹锁、指纹识别设备的原理，都是识别指纹上的9个细节特征，如果细节特征拍不清楚，不会造成任何威胁；

2、细节特征需要用特殊镜头捕捉，但这种镜头必须贴近被拍摄物体，必要时还需要借助特殊光源多次调焦，否则根本拍摄不清楚；而且指上的细节特征只获取一两个根本没有用，手机上的指纹识别都需要记录大部分指纹的细节特征才可以使用；

3、没有比例尺的指纹照片没有任何用处，如果把指纹上细节特征放在平面上，不仅需要记录他的个体形态，还需要的是它固定位置上的二位坐标(因为成年人的指纹基本保持不变，所以细节特征也相对固定)。

譬如指纹中第几根纹线有个“小眼”特征，他到XX纹线的距离是多少，只要数据有偏差，也不可能被认定。

4、指纹比对是一 个比较复杂的过程，需要利用特殊的仪器及专业人士参与方可完成。

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关键词：指纹

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