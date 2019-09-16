工信部：确保2019年实现97%中小学校宽带接入的目标

IT之家9月16日消息 据证券时报e公司报道，近日，工信部通信司副司长梁斌组织召开推进教育专网建设有关工作座谈会。

梁斌指出，推进教育专网建设工作中，要尽快摸清在线教育业务类型和学校的具体需求，在扎实推进学校联网攻坚行动的基础上，分阶段科学开展教育专网建设。确保2019年实现97%中小学校宽带接入的目标；尽快落实已承诺的提速举措；各有关方面要建立机制、加强对接，研究制订网络、应用、终端等在线教育关键环节技术规范。