卢伟冰9月19日将直播发布Redmi旗舰新品

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IT之家9月16日消息 据Redmi红米手机官微曝料，红米总经理卢伟冰将于9月19日晚8点进行直播，发布Redmi神秘旗舰新品，并且同步开售。
目前还不清楚这款旗舰新品的真实身份，不过从配图来看，这应该是一款手持设备。此前有消息称红米将会推出搭载骁龙855 Plus处理器的新品，不过这个可能性应该不大。
另外也有网友猜测可能是发布红米K20 Pro的新配色，这个可能性还是比较大的，你觉得新品会是什么呢？
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