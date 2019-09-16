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App违规收集个人信息举报平台建立，收到举报信息近八千条

2019-9-16 16:29:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月16日消息 据澎湃新闻报道，9月16日，2019年国家网络安全宣传周在天津开幕，在活动中了解到，目前，针对App违法违规收集使用个人信息的举报平台已经建立完成，截至9月，已收到近8000条举报信息，其中近三分之一为实名举报。

中央网信办网安局一级巡视员兼副局长杨春艳介绍，目前已专门建立了针对App违法违规收集使用个人信息的举报平台，至今已收到近8000条举报信息，其中实名举报占比近三分之一。400余款下载量大、用户常用App已纳入了评估，向100多家App运营企业发送了整改建议函，评估发现的问题也得到了整改落实。

杨春艳同时提到，微信、网站等渠道的宣传普及力度也在加大，配合央视3.15晚会对典型App违法违规收集个人信息行为进行曝光，其目的是为了促进App运营企业加紧整改。

今年1月，中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局联合开展App专项治理行动，成立了App专项治理工作组，并研究制定了一系列App个人信息保护相关技术指导文件和政策文件，如《App违法违规收集使用个人信息行为认定办法》、国家标准《移动互联网应用（App）收集个人信息基本规范（草案）》等，目前正在征求意见。

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关键词：隐私

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