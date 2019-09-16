内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>天文航天

世界最大推力火箭发动机“沙皇引擎”即将出产： 推力超过800吨

2019-9-16 17:25:35来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月16日消息 据俄罗斯媒体报道，俄罗斯将生产世界最大推力“沙皇引擎”——RD-171MV新型液体火箭发动机。

报道称，RD-171MV重10.3吨，推力超过800吨，服役后将使俄罗斯在火箭发动机研制领域保持世界领先地位。按照计划，该发动机将于今年年底前进行点火试验，2021年进行首次飞行试验，2022年投入服役。

▲俄罗斯工厂中停放的RD-171系列发动机和RD-180发动机

目前，俄罗斯一直占据世界大推力火箭发动机第一宝座，苏联时期研制的RD-170发动机，其推力达到了790吨。RD-170项目承接前苏联“天顶号”和“能源号”，在世界同类发动机中参数和性能指标最高，具有可靠性高、维修方便的特点。RD-170先后衍生出了RD-171、RD-180、RD-191等若干型号，成为俄罗斯运载火箭崛起和发展的重要筹码。

RD-180是目前世界上最先进的大推力液氧煤油发动机之一，地面推力390吨，地面比冲311秒，洛克希德马丁公司引进RD-180作为宇宙神5火箭的动力，承担大量美国“改进型一次性运载火箭”发射任务，实现了100%的发射成功率，使该发动机在国际市场上更加炙手可热。

此次俄罗斯生产的RD-171MV发动机是以RD-171M为蓝本，并参考了RD-180和RD-191的部分技术和设计方案，以及使用了RD-191的控制技术系统。该发动机有4个燃烧室，运转时可产生2700万千瓦的热功率，相当于一座大型水电站的功率，发动机涡轮泵功率达到18万千瓦，发动机使用的液氧煤油燃料更加环保，可重复使用10~15次。

为保证RD-171MV研制工作的顺利实施，俄罗斯国家航天集团公司筹措了近12亿美元作为专项资金，并责令多家下游工厂和研制机构积极配合，计划于今年年底前进行点火试验，2021年实现首飞，2022年正式服役，以便为俄罗斯新型重型运载火箭提供动力支撑。

当前，RD-171MV发动机的研制正在推进，计划用于正在研制的联盟-5中型运载火箭的一子级和叶尼塞重型运载火箭。其中，叶尼塞火箭将用于载人登月甚至探测火星。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：俄罗斯发动机火箭

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有