世界最大推力火箭发动机“沙皇引擎”即将出产： 推力超过800吨

IT之家9月16日消息 据俄罗斯媒体报道，俄罗斯将生产世界最大推力“沙皇引擎”——RD-171MV新型液体火箭发动机。

报道称，RD-171MV重10.3吨，推力超过800吨，服役后将使俄罗斯在火箭发动机研制领域保持世界领先地位。按照计划，该发动机将于今年年底前进行点火试验，2021年进行首次飞行试验，2022年投入服役。

▲俄罗斯工厂中停放的RD-171系列发动机和RD-180发动机

目前，俄罗斯一直占据世界大推力火箭发动机第一宝座，苏联时期研制的RD-170发动机，其推力达到了790吨。RD-170项目承接前苏联“天顶号”和“能源号”，在世界同类发动机中参数和性能指标最高，具有可靠性高、维修方便的特点。RD-170先后衍生出了RD-171、RD-180、RD-191等若干型号，成为俄罗斯运载火箭崛起和发展的重要筹码。

RD-180是目前世界上最先进的大推力液氧煤油发动机之一，地面推力390吨，地面比冲311秒，洛克希德马丁公司引进RD-180作为宇宙神5火箭的动力，承担大量美国“改进型一次性运载火箭”发射任务，实现了100%的发射成功率，使该发动机在国际市场上更加炙手可热。

此次俄罗斯生产的RD-171MV发动机是以RD-171M为蓝本，并参考了RD-180和RD-191的部分技术和设计方案，以及使用了RD-191的控制技术系统。该发动机有4个燃烧室，运转时可产生2700万千瓦的热功率，相当于一座大型水电站的功率，发动机涡轮泵功率达到18万千瓦，发动机使用的液氧煤油燃料更加环保，可重复使用10~15次。

为保证RD-171MV研制工作的顺利实施，俄罗斯国家航天集团公司筹措了近12亿美元作为专项资金，并责令多家下游工厂和研制机构积极配合，计划于今年年底前进行点火试验，2021年实现首飞，2022年正式服役，以便为俄罗斯新型重型运载火箭提供动力支撑。



当前，RD-171MV发动机的研制正在推进，计划用于正在研制的联盟-5中型运载火箭的一子级和叶尼塞重型运载火箭。其中，叶尼塞火箭将用于载人登月甚至探测火星。

