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紫光又来挖人了！中国台湾地区半导体产业界严阵以待

2019-9-16 18:04:42来源：C114中国通信网作者：南山责编：阿迷评论：

据多家中国台湾地区媒体报道，紫光集团在启动建立研发中心、重庆建设12寸DRAM晶圆厂之机，再度启动挖角计划，针对日本、韩国、中国台湾下重手挖人才，力度不下于4年前紫光宣布投资NAND Flash之时。中国台湾地区半导体产业界将严阵以待。

据了解，现任紫光DRAM事业群CEO的高启全，即是紫光集团从台湾延揽，号称“中国台湾DRAM教父”。

日前高启全返回中国台湾过中秋节，接受中国台湾地区媒体采访时吐露紫光集团“阳谋”：人才是最大的挑战。紫光集团正在建立研发团队，希望五到十年能看到研发成果。中国台湾地区媒体调查了高启全的行程，发现他奔走于日本、韩国、中国台湾各地，推测其正在网罗人才。

紫光集团将复制当年自主研发NAND Flash的模式，只不过投资DRAM，面临三星，SK海力士、美光三大巨头的夹击，因而技术自主需要投入更多的人力和时间。

中国台湾地区产业界预计，紫光集团旗下IC设计公司紫光国微具备DRAM相关产品的研发实力，但制程开发没有合作对象。如果自主研发，要达到一定的经济规模，至少需要三到五年时间。

此前，福建晋华与台湾联电合作的DRAM晶圆厂遭到美光起诉侵权，导致联电解散近400人的研发团队。这里的人才也将是紫光集团关注的对象。中国台湾地区媒体预计，紫光集团开出的薪酬条件将数倍于中国台湾地区DRAM厂商。

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关键词：紫光ICDRAM

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