交通一卡通推出“70周年”版本，这些城市可以办理

IT之家9月16日消息 根据交通联合官方微博，为庆祝中华人民共和国成立70周年，中国交通通信信息中心组织开展了“交通一卡通百城共祝中华人民共和国成立70周年献礼活动”，北京、天津、上海等138个城市将于2019年9月28日同步开展交通一卡通“70周年”普通卡发行工作，该卡片可在全国245个地级以上城市使用。

据介绍，官方对卡面进行了设计，卡面设计紧扣中华人民共和国成立70周年庆典活动主题，突出了交通一卡通行业团结奋进、共同发展的新理念。 想要办理的小伙伴可以通过“交通联合官方服务号”、“交通联合官方订阅号”微信公众号查询。

交通一卡通百城共祝中华人民共和国成立70周年献礼活动参与城市名单

直辖市：

北京、天津、上海、重庆

省会、自治区首府、计划单列市：

石家庄、太原、呼和浩特、哈尔滨、合肥、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、贵阳、西安、兰州、银川、乌鲁木齐、厦门、青岛、宁波、深圳

华北地区：

晋中、榆社、昔阳、临汾、蒲县、吕梁、阳高、云州、河曲、包头、乌海、通辽

东北地区：

盘锦、吉林、九台、农安、双阳、白城、通榆、长白山、松原、乾安、长岭、扶余、柳河、辉南、伊春

华东地区：

苏州、南通、无锡、扬州、盐城、常州、镇江、连云港、淮安、昆山、嘉兴、温州、台州、绍兴、湖州、马鞍山、宿州、淮北、芜湖、淮南、池州、安庆、宁德、南平、平潭、漳州、莆田、吉安、上饶、九江、萍乡、菏泽、德州、烟台、枣庄、潍坊、威海、临沂

华中地区：

周口、鹤壁、许昌、襄阳、鄂州、十堰、张家界、株洲、湘潭、湘西

华南地区：

河源、中山、肇庆、茂名、揭阳、惠州、佛山、云浮、钦州、北海、防城港、贵港、来宾、柳州、河池、贺州、梧州、崇左、百色、三亚、万宁、陵水

西南地区：

宜宾、黔南、黔东南

西北地区：

安康、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、武威、金昌、酒泉、张掖、白银、庆阳、海东、吴忠