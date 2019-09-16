《英雄联盟》S9全球总决赛24支队伍最终名单确定，LPL赛区FPX、RNG、IG征战

IT之家9月16日消息 伴随着2019全球总决赛最后一个晋级名额DFM战队出炉，本次全球总决赛全部24支战队全部聚齐，来自13个赛区的24支队伍将在10月2日至11月10日期间角逐S9总决赛冠军。

今年《英雄联盟》S9比赛将在德国、西班牙、法国多地举行，24支队伍将参加入围赛、小组赛、淘汰赛和决赛。

四分之一决赛和半决赛在西班牙马德里的维斯塔阿勒格雷宫举行，从小组赛突围的八支战队，将在这里决出四强名额、季军以及殿军。四分之一决赛举办时间为10月26、27日。半决赛举办时间为11月2日、3日。

《英雄联盟》S9全球总决赛的决赛环节将在法国巴黎的雅高酒店竞技场进行，决赛举办时间为11月10日。

以下为各赛区入围情况：