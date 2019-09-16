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《英雄联盟》S9全球总决赛24支队伍最终名单确定，LPL赛区FPX、RNG、IG征战

2019-9-16 20:21:51来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月16日消息 伴随着2019全球总决赛最后一个晋级名额DFM战队出炉，本次全球总决赛全部24支战队全部聚齐，来自13个赛区的24支队伍将在10月2日至11月10日期间角逐S9总决赛冠军。

今年《英雄联盟》S9比赛将在德国、西班牙、法国多地举行，24支队伍将参加入围赛、小组赛、淘汰赛和决赛。

四分之一决赛和半决赛在西班牙马德里的维斯塔阿勒格雷宫举行，从小组赛突围的八支战队，将在这里决出四强名额、季军以及殿军。四分之一决赛举办时间为10月26、27日。半决赛举办时间为11月2日、3日。

《英雄联盟》S9全球总决赛的决赛环节将在法国巴黎的雅高酒店竞技场进行，决赛举办时间为11月10日。

以下为各赛区入围情况：

  • LPL赛区：FPX、RNG、iG战队；

  • LMS赛区的J-team、AHQ、HKA战队；

  • LCK赛区的SKT、GRF、DWG战队；

  • LEC赛区的G2、FNC、SPY战队；

  • LCS赛区的TL、C9、CG战队；

  • 土耳其赛区（TCL）的RY战队；

  • 大洋洲赛区（OPL）的MMM战队；

  • 拉美赛区（LLA）的ISG战队；

  • 巴西赛区（BR）的FLA战队；

  • 独联体赛区（LCL）的UOL战队；

  • 东南亚赛区（LST）的MEGA战队；

  • 越南赛区（VCS）的GAM、LK战队；

  • 日本赛区（LJL）的DFM战队。

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关键词：英雄联盟LPLLOLRNGIG

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