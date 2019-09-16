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vivo NEX 3相机配置公布：6400万主摄+1300万长焦+1300万广角

2019-9-16 20:27:42来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月16日消息 vivo NEX 3 5G旗舰手机发布会正在进行中，现在vivo 正式介绍了 NEX 3的相机配置：6400万主摄+1300万长焦+1300万广角。

vivo NEX 3星环影像系统：

  • 主摄像头：6400万像素，1/1.7英寸

  • 长焦：1300万像素，2倍光学变焦、20倍数码变焦

  • 广角：1300万像素，120°广角、2.5cm超级微距

在逆光场景摄影方面，vivo NEX 3升级Hyper-HDR，针对人像逆光场景提升动态范围，人脸到画面最亮处的动态范围达到7.65EV，整体动态范围达到12.3EV。

人像模式方面，vivo称已经成为国内唯一一家进入ICC组织的手机品牌。vivo NEX 3实现了人像肤色优化的行业领先。此外，搭载等效全画幅52mm的焦距镜头，全新升级的人像模式。

除此之外，vivo NEX 3的相机还拥有以下亮点：

1. 超级夜景2.0，NEX 3在暗环境下，可快速拍摄12-16张照片，并且进行多帧合成和降噪，还能根据环境智能选择拍摄张数。此外，降噪能力也显著提升，暗环境画面更加细腻，明暗过渡更自然；

2. AI发丝级人像分割技术，基于强大的AI算法和底层算力支撑，能做到发丝级的人像背景分离，后期处理很好玩；

3. 4K 60帧高清录像、全景、动态照片、慢镜头、延时摄影等各种强大功能，并支持用户对相机功能放置的自定义

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