vivo TWS Earphone耳机发布：双路传输，最低180ms延迟

IT之家9月16日消息 在今晚的vivo NEX 3 5G的发布会上，vivo还带来了一款真无线耳机TWS Earphone，采用双路传输，最低180ms延迟，与充电盒搭配最长24小时的续航，售价999元。

设计方面，vivo真无线耳机星际蓝版本外观采用特殊的双层工艺，光在不同厚度材质间相互折射，带来如工艺品般错综变换的光影效果，采用人体工学设计，单只仅4.4g重。

配置方面，vivo真无线耳机，内置14.2mm超大发声单元，支持apt X和AAC高清音频解码技术，配合vivo资深声学团队调教，带来超强的音乐适配性和感染力。全球首发旗舰级无线芯片高通QCC5126，性能、内存大幅提升。

无线传输方面，vivo真无线耳机采用全新真无线技术，支持双路传输，可做到最低180ms延迟，较普通传输技术最高降低44%延迟和30%功耗。

智能操控方面，vivo真无线耳机行业首发双电容式入耳传感技术，更精准更省电，还能实现滑动调节音量和可自定义的触控操作。结合骨传导检测算法的语音声控功能，可直接语音唤醒Jovi，实现快捷支付，微信播报，实时翻译等超前功能。

续航方面，单耳机最长4小时，与充电盒搭配最长24小时的续航支撑。