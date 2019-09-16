内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>耳机音频

vivo TWS Earphone耳机发布：双路传输，最低180ms延迟

2019-9-16 20:58:22来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月16日消息 在今晚的vivo NEX 3 5G的发布会上，vivo还带来了一款真无线耳机TWS Earphone，采用双路传输，最低180ms延迟，与充电盒搭配最长24小时的续航，售价999元。

设计方面，vivo真无线耳机星际蓝版本外观采用特殊的双层工艺，光在不同厚度材质间相互折射，带来如工艺品般错综变换的光影效果，采用人体工学设计，单只仅4.4g重。

配置方面，vivo真无线耳机，内置14.2mm超大发声单元，支持apt X和AAC高清音频解码技术，配合vivo资深声学团队调教，带来超强的音乐适配性和感染力。全球首发旗舰级无线芯片高通QCC5126，性能、内存大幅提升。

无线传输方面，vivo真无线耳机采用全新真无线技术，支持双路传输，可做到最低180ms延迟，较普通传输技术最高降低44%延迟和30%功耗。

智能操控方面，vivo真无线耳机行业首发双电容式入耳传感技术，更精准更省电，还能实现滑动调节音量和可自定义的触控操作。结合骨传导检测算法的语音声控功能，可直接语音唤醒Jovi，实现快捷支付，微信播报，实时翻译等超前功能。

续航方面，单耳机最长4小时，与充电盒搭配最长24小时的续航支撑。

京东vivo TWS Earphone真无线蓝牙耳机999元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：vivo耳机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有