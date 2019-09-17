谷歌10月15日召开发布会：预计将发布Pixel 4手机

新浪科技讯北京时间9月17日凌晨消息，谷歌周一宣布将于10月15日在纽约举行新闻发布会，预计届时将提供有关新款Pixel 4手机的全部细节信息，此前该公司在今年6月首次提到这款手机。通常来说，谷歌会在每年10月发布新款手机。

今年7月，谷歌证实，新款Pixel 4手机将跟苹果公司的最新款iPhone一样支持刷脸解锁功能，并将允许用户通过手势与显示屏互动。另外，用户还可通过在显示屏前方挥手的方式来跳过歌曲。

“Pixel 4将是第一款配备Soli手势识别技术的设备，支持我们新开发的Motion Sense（运动感应）功能，让用户只需挥一下手就能跳过歌曲、关闭闹钟和让电话静音。”谷歌7月表示。“这些功能只是个开始，就跟像素会随着时间的推移而变得更好一样，Motion Sense也将继续发展。Pixel 4将在选定的国家和地区提供Motion Sense功能。“

据谷歌发出的邀请函称，该公司将在此次发布会上推出“几样新东西”，因此届时发布的可能不只是Pixel 4，但具体情况尚属未知。谷歌刚刚上市销售智能家居设备Nest Hub Max，因此现在就对其升级可能还为时过早。去年，谷歌在发布Pixel 3的同时还推出了Google Home Hub智能显示屏和Google Pixel Slate平板电脑等产品。