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网友偶遇三星新款翻盖手机W20 5G海报：全新形态，超越期待

2019-9-17 6:50:26来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月17日消息 先前曾有消息称三星准备更新自家W系高端智能翻盖手机产品线，而近日有网友则偶遇了一幅疑似三星下一代翻盖手机的预热海报，这似乎也验证了先前的传闻。

据微博网友@嗨-Mr强放出的海报内容显示，这张海报出现在一场由电信天翼举办的智能生态博览会上，而海报内容则出现了三星W系手机通用的Slogan“心系天下”，不过值得注意的是下一代三星全新W系高端翻盖手机似乎不再延续往常的W20XX的命名规律，三星则是直接将其命名为“W20 5G”，与此同时海报上海形容这部新款W系翻盖手机“全新形态，超越期待”，似乎也暗示了三星在这款翻盖手机上加入了一些全新的设计和配置，而且这部新机预计还将支持电信天翼5G服务。

跟据先前曝光的信息显示，三星W20 5G基本款的内部存储空间将上调到512GB，而去年基本型号的W系设备则只有128GB存储空间和256GB选项。同时预计还将支持UFS 3.0存储。

配置方面，参考三星三星W20 5G的前代机型三星W2019的配置信息来看，预计全新的三星W2020的配置将和今年的旗舰产品保持一致，配有8GB RAM以及骁龙855处理器。而镜头方面，预计三星三星W20 5G将采用后置三摄方案，由于W系设备往往会采用两块屏幕，因而三星W20 5G还将拥有更大容量的电池。

预计全新三星W20 5G将于在今年年底发布，敬请期待。

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