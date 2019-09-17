比“剪刀手”拍照泄露指纹？支付宝：仅理论上可能，手机没丢就别怕

IT之家9月17日消息 近日某行业协会专家称，拍照时如果镜头距离够近，“剪刀手”照片通过照片放大技术和人工智能增强技术，可以将照片中人物的指纹信息还原出来。

有网络安全专家称，摆“剪刀手”姿势拍照片，如果镜头距离太近，通过照片放大技术和人工智能增强技术，可以还原照片中人物的指纹信息。如果在1.5米内拍摄的剪刀手照片就能100%还原出被摄者的指纹，1.5米到3米的距离内拍摄的照片还原出50%的指纹，而3米以外拍摄的照片就不用担心这个问题了。指纹被提取后通过专业材料制作成指纹膜，可能被不法分子利用，比如开指纹门锁、指纹支付等。消息一出，立刻引发了网络上的热烈讨论。

央视财经采访了相关专家，并给出了解答：理论上可行，操作层面难以威胁信息安全。

中国科学院大学教授荆继武：如果用剪刀手拍照，好一点的相机拍摄（单人像）可能能够还原指纹。现在的相机一部能达到1200万像素，也就是说拍一米长的物体，分辨率可达0.25毫米，利用多张照片有可能恢复指纹。一般情况下由于光线等原因，恢复有一定难度，但更高精度的相机恢复起来就简单些，任何方式泄漏指纹都会威胁用户的信息安全。有指纹就可模仿进行身份假冒，有可能能开一般的指纹电子锁，上班进门的指纹打卡等。

支付宝数字身份实验室负责人高谊：媒体报道的拍照比“剪刀手”会泄露指纹信息，这事理论上可能，但实际上大家不用太担心：首先，目前手机指纹识别主要以电容式为主，即使拿到高清指纹，但要制作出导电材料的模拟指纹难度很高，加之部分手机还有活体检测能力，比如会检测皮肤的温度，所以几乎无法通过手机的指纹识别。其次，指纹信息是储存在手机本地，只有在本人的手机上才能使用，就算根据照片能制作出模拟指纹，拿不到对方的手机也是没有用的，所以，支付宝是安全的。