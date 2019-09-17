iPhone 11系列要上榜？DxOMark9月18日公布“重要消息”

IT之家9月17日消息 知名相机镜头图像品质评测机构DxOMark官方近日发文称将于9月18日发布“重大信息”。

对此有网友猜测，DxOMark所谓的“重大信息”可能会是iPhone 11 Pro Max的相机评分。毕竟历代iPhone都会在DxOMark榜上有名，而去年的苹果机型iPhone XS Max和iPhone XR均有上榜，此次几乎可以确认iPhone 11机型也将上榜DxOMark。

在目前的DxOMark排行榜上苹果iPhone XS Max位列第十，其后置相机成绩为105分，相对于前面几款手机的成绩仍有差距。不知道全新的iPhone 11 Pro Max能否扭转这一局面。

据悉，苹果iPhone 11 Pro搭载iPhone首款三摄系统，是苹果迄今最出色的摄像头，表现更胜以往。用户不仅可进行丰富的创意控制，还能使用iOS 13中各种先进的照片和视频编辑功能。超视网膜XDR 显示屏也是迄今最明亮、最先进的iPhone显示屏，而A13仿生则是为苹果iPhone树立了性能和能效的新标准。在多种新科技的加持下苹果iPhone Pro Max的DxOMark评分还是十分值得期待的。