vivo NEX 3手机体验评测：智慧5G，vivo探索全面屏又一力作

9月16日，vivo在上海正式发布了预热已久的NEX 3手机，这是vivo继发布iQOO Pro 5G之后第二款商用5G手机，同时也是市面上第一款采用瀑布屏设计的智能手机。所谓瀑布屏，就是指屏幕曲面达到近乎垂直的状态，完美实现视觉上的无边框效果，本质上，瀑布屏仍是曲面屏手机，只是相比曲面屏，瀑布屏有着更高的曲率，几乎接近垂直90°的效果，实现了屏占比的巨大提升。

和以往一样，IT之家已经提前拿到了这款手机，并且将其作为主力机进行长时间的深度体验，现在为大家带来这款手机的体验评测。



第一部分：外观

正面瀑布屏+背面“奥利奥”，全面屏旗舰机设计新趋势？

先从正面说起，vivo NEX 3正面搭载了一块尺寸6.89英寸FHD+柔性屏，在显示参数方面，这块屏幕最高激发亮度高达800nit，在强光下也能看清屏幕的显示内容，同时，这快屏幕的最低亮度可达到1.9nit，让用户在阅读时眼睛更加舒适。

值得一提的是，这块屏幕采用了E3材质屏幕（Super AMOLED），官方表示可有效减少42%有害蓝光辐射，同时还能降低手机功耗，相比E2 AMOLED能耗降低7%。在其他方面，这块屏幕支持HDR10，视频中可以展现更多的亮部和暗部细节，支持支持标准display P3色域显示以及DC调光等等。

在现实效果上，vivo NEX 3无论是观影还是阅读文字，都能给你带来不俗的显示效果。

当然，当你拿起这台手机的一瞬间，什么参数都已经不重要了，因为你会迫不及待的去点亮屏幕，感受瀑布屏所带来的极致屏占比。

在正面亮屏状态下，NEX 3给你呈现了一种几乎全是屏幕的视觉效果，两侧的边框几乎可以忽略不计，额头和下巴也是极窄，就像是一块屏幕包裹住了机身，据官方数据显示，NEX 3的屏占比达到了惊人的99.6%，虽然笔者并不太了解这个屏占比数据是如何计算出来的，但是平心而论，NEX 3亮屏之后绝对会给你带来非常震撼的视觉感受，夸张点说，甚至有种“触碰未来”的感觉。

同时，瀑布屏两侧的接近90°垂直弯曲的屏幕，你会用你的手指情不自禁的去抚摸它，丝滑、柔顺、温润的质感就像是婴儿的嫩肌。

有朋友会担心误触的问题，在笔者使用的这一周时间内，误触的情况少之又少，vivo的防误触做的还比较到位，担心误触的小伙伴可以放心大胆的使用了。



NEX 3采用的瀑布屏屏幕边缘两侧已经弯曲到了中框位置，占用了原本的物理电源键、音量键的一部分空间，因此在NEX 3上，vivo通过压杆压杆按键巧妙的解决了这个问题。

不知道大家还记不记得今年年初vivo推出的无缝手机APEX 2019，这款手机在当时就采用过虚拟压感按键的设计，虽然APEX 2019是一款概念机，但通过NEX 3，你看到vivo正将APEX 2019上的一部分技术进行“下放”。

APEX 2019▲

NEX 3整机无按键这种设计理念与此前的HTC U12+有点类似，都是通过压感按键替代物理按键，实现整机一体化设计，同时也提高了手机的防尘防水效果。

在按压手感上，NEX 3内置了一枚X轴的线型马达，可最大程度的模拟实体按键的真实触感，相比笔者的那台HTC U12+，NEX 3的按压手感要更轻柔一些，不用太用力就能完成屏幕的开解锁操作，和普通的物理按键基本没什么区别。

得益于这枚X轴的线性马达，在任何需要手机震动的场景，NEX 3都能给用户带来干脆、利落的振动感受，特别是在打字的时候，哒哒哒的振动反馈让你爱不释手。同时，有了这枚X轴线性马达，NEX 3内置的游戏4D震感功能更加真实和丰富。目前NEX 3通过自主研发以及与腾讯的合作，在《王者荣耀》、《和平精英》、《荒野行动》、《终结者》、《穿越火线》等游戏中进行了适配。

NEX 3手机上压感的电源键有专门的纹理处理，以用来和边框区分，两枚音量键分别位于电源键的上下方，不过吐槽一点，NEX 3电源键设计的太过隐藏，又略微偏上，笔者好几次在按住电源键解锁的同时不小心按住了音量减键，激发系统截屏，然后相册里就莫名其妙的多出了好几张不同时间的界面截屏。

NEX 3背面的“奥利奥”三摄是一大亮点，这种圆形的摄像头设计深受笔者的喜爱，从设计学的角度来看，圆形非常具有讨好性，很容易获得受众的认同，不过对于笔者以及IT之家的众多小伙伴们而言，这种圆形摄像头的设计似乎更能找回当年Lumia1020、830等手机的感觉。

这种圆形设计的三摄组合，有着最原始的对称美感，在这笔者看来，相比一众类iPhone X竖列多摄的设计，NEX 3“奥利奥”三摄不知道漂亮到哪里去了。

NEX 3前置摄像头采用了伸缩式的设计，与vivo X27 Pro类似，升降模块内除了一枚摄像头之外，还有一枚柔光灯。

在NEX 3相当紧张的机身空间内，vivo还预留了3.5mm耳机孔的位置，不过遗憾的是考虑到空间太过于紧张，NEX 3并不支持双扬声器，但好在内置的HiFi芯片（AK4377A 高音质音频DAC）能弥补这个遗憾。

此外，在顶部的麦克风开孔旁边，你能看到一个椭圆形的按键，实际上，这是NEX 3的另一枚电源键，在压感按键不可用的情况下，可以起到强制重启关机的作用。

底部，是熟悉的Type-C充电接口和杨和麦克风、扬声器、SIM卡槽开孔，值得一提的是，和iQOO Pro 5G手机一样，NEX 3依然支持双卡槽的设计，支持一张5G卡、一张4G卡或者是两张4G卡同时在线。

第二部分：性能

5G+骁龙855 Plus，vivo NEX 3哪里都快

作为一款5G旗舰手机，NEX 3的配置方面是不用担心的，高通骁龙855 Plus采用7nm制程，Kryo 485 CPU，内核主频高达2.96GHz。GPU方面，NEX 3采用了Adreno 640图像处理器，相比骁龙855移动平台，骁龙855 Plus主要有两个升级点：其一是CPU的大核（Kryo 485 CPU）主频从2.84GHz提升到2.96Ghz。其二是Adreno 640 GPU性能提升了15%。

此外，NEX 3标配使用目前行业最高存储标准的UFS 3.0高速闪存，在智能TurboWrite和HPB技术的加持下，闪存芯片的顺序读取速度相比UFS2.1提升90%，顺序写入速度提升110%。独有的Multi-Turbo 2.0搭配ART++编译加速引擎，官方数据显示，可使NEX 3的系统核心性能、运算效率和应用流畅性都得到了至少20%的提升；而Net Turbo 网络加速技术，可有效提升大型应用在网络环境恶劣的情况下流畅运行。

在这里，IT之家通过各类跑分软件测试了NEX 3的跑分性能。

在游戏方面，我们选择了全画质《和平精英》和《狂野飙车9》。

在20分钟的《和平精英》游戏中，我们通过快否App测得NEX 3的平均帧率为59帧，波动为1.39帧，表现十分出色，游戏过程同样不会有掉帧和卡顿的感觉，非常顺畅。

通过帧率图可以看到，在NEX 3运行《和平精英》时，骁龙855 Plus的四颗A55效率核心基本仍然是全程满血运行，维持在1.7GHz上，A75超级核心则有一半时间保持在1.0GHz的频率水平，另一半时间则冲顶满血运行。

相比于《和平精英》，《狂野飙车9》这款手游的画面更精美，对手机的配置要求也更高，在十分钟的《狂野飙车9》游戏中，我们将画质开启最高，并通过快否App后台记录游戏数据。

如下图所示，在游戏中，我们测得画平均帧率为49FPS，标准差为7.10帧，整体游戏画面流畅，即使是在游戏撞击、超车、漂移等场景下，画面未出现任何肉眼可见的卡顿、掉帧现象。

客观来说，搭载了骁龙855 Plus的NEX 3在性能方面是不用担心的，上述两款游戏对性能的需求其实已经是日常生活中比较高的了，因此vivo NEX 3的性能水平在应付日常生活绝大多数的应用场景时都没什么问题。

在5G网络方面，NEX 3完美支持三大运营商的5G网络，在5G高速网络下，能实现最高1500+Mbps的下载速度和140+Mbps的上传速度，同时，为了保证用户良好的5G体验，其搭载了vivo多项全新研发的天线技术，包括5G 6天线设计、天线解耦合技术、双侧边分布式天线技术以及天线长期稳定性优化等等。

笔者这里测试的是联通5G，在NEX 3手机上下载联通“手机营业厅”App，在5G版块可申请5G体验包（截止到9月30日），申请通过后，在5G网络下，即可畅快体验5G网。

不得不说一句，目前5G网络的建设是越来越快，一个月前IT之家在青岛地区测试IQOO Pro 5G手机的时候，笔者住所附近还没有任何5G网络，但在NEX 3的测试中，笔者发现居住的地方已经出现了三处5G网络。

上海5G信号覆盖情况（局部）▲

不过在青岛测试的时候，可能是网络部署的原因，虽然出现了5G标识，但是测数据显示并没有达到理想的5G网络速度。在上海，目前市区大部分区域都已经被5G完全覆盖，笔者在东方明珠电视台附近，测得5G信号下，NEX 3最快能达到408Mbps的下载速率，但显然这不是5G的最快表现，在联通5G体验厅内，可以达到1000Mbps的下载速度，也就是说，下载一部1080P高清电影只需要几秒钟的时间，安装诸如《和平精英》、《英雄联盟》这样的大型手游十几秒钟内就可完成。

vivo NEX 3充电曲线图▲

NEX 3还配备了vivo引以为傲的vivo FlashCharge 44W超快闪充技术，此前IT之家实测同样搭载4500mAh电池和44W超快闪充技术的iQOO Pro 5G手机，不足一小时即可从0充到100%，在NEX 3的充电测试中，我们测得其前30分钟就能充到将近70%，充到100%同样不足一个小时，速度基本与iQOO Pro 5G手机保持一致，算得上是目前所有量产快充手机中，充电速度排在第一梯队的产品。

第三部分：相机（上传样张均有压缩）

6400万三摄，加持星环影像系统

NEX 3的星环影像系统由三颗功能各异的摄像头环绕组成。主摄采用6400万像素大尺寸传感器（1/1.7），其次是120°超广角摄像头，同时支持2.5cm超级微距；最后是2倍光学变焦，20倍数码变焦的望远摄像头。

在相机中，你还可以手动开启6400万像素模式，相比默认相机，后者拍摄的样张细节更加丰富，局部100%放大之后也能保证画面的细节的不丢失。



默认样张▲

6400万直出样张▲

6400万全像素照片输出的，画面相比4合1的1600像素要锐利一些，不过这种模式下单个像素进光量很少，所以对环境亮度的要求很高，对于大部分用户而言，默认相机就足以满足拍摄需求。

NEX 3 5G继承了vivo一直以来引以为傲的HDR算法，并且升级为Hyper-HDR，人脸到画面最亮处的动态范围达到7.65EV，整体动态范围达到12.3EV，在逆光的场景中可以大幅度提高画面的宽容度，保证亮部不过曝，暗部更清晰。

开启HDR▲

未开启HDR▲

1300万像素的广角微距镜头在光线充足的环境下，拍摄的照片素质也还不错，更大的广角意味着更宽的取景范围，在拍摄一些建筑时很好用。

对比样组1：

超广角▲

普通▲

对比样组2：

超广角▲

普通▲

两倍变焦▲

对比样组3：

超广角▲

普通▲

两倍变焦▲

至于微距的话，拍摄距离的确比较近，几乎可以把手机镜头贴在被拍摄物体上也能准确对焦，但因为这颗摄像头的光圈和CMOS不是很大、拍微距建议补个光，否则画面会有些偏暗。

微距样张：

人像虚化样张：

夜拍样张：

NEX 3 5G的夜景模式下的，画面暗部的亮度会有很大的提高。放大后照片的细节也更为丰富。不过在笔者拍摄的时候发现，在NEX 3进行夜景拍摄的时候，手机自动对焦的过程中画面很容易过曝，这时候需要手动点击亮处，将高光部分手动压制下来，希望vivo后期系统升级改掉这个小bug。

夜景样张▲

超级夜景▲

总结：

从第一款采用伸缩式前摄的NEX，再到正反双屏的NEX双屏版，再到如今首发瀑布屏的NEX 3手机，在探索全面屏手机的这条路上，vivo从未停止过创新，NEX代表着vivo最超前的科技凝结，诸如“零界全面屏”“双面屏”以及“瀑布屏”，这些重要技术的进展，确实能够为行业发展带来一些正向的指引，也是vivo对自身技术研发能力的一次证明。

回到vivo NEX 3手机产品本身，5G、骁龙855 Plus、瀑布屏、“奥利奥”三摄等等已经决定了NEX的旗舰机属性，凭借着NEX系列，vivo在整个安卓阵营的先发优势已经足够明显，毫无疑问的是，在接下来的时间里，vivo还会给整个手机行业带来更多的惊喜。