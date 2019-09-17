小米官微预热5G新品：向Loading说再见

IT之家9月17日消息 早前小米官方正式公布了自家5G新品发布会的日期，而近日官微再次为小米5G新品发布会预热并附上倒计时7天的海报。

从小米官方释出的预热海报来看，预计发布会将主打5G“牌”。同时海报的主题词为：”为什么Loading的设计一个比一个好看？它仍是你最不想看到的符号，5G的字典里有没有Loading这个词呢？”由此来看小米官方似乎想借此宣传5G超快的网络体验，除此之外似乎还暗示了小米9 Pro 5G和小米MIX 5G概念机的流畅度也将不再“Loading”。

根据官方的说法，小米第二款5G手机小米9 Pro 5G版将率先使用30W超级无线闪充+三重快充（高速有线+高速无线+高速无线反充）。工信部数据显示，小米9 Pro 5G版屏幕尺寸与小米9一致，均为6.39英寸，电池容量增至4000mAh，机身厚度变更为8.95mm，而新机的具体尺寸为157.21mm×74.64mm×8.95mm。

而关于小米MIX 5G时代概念手机的消息目前仍知之甚少，目前已知的是小米MIX 5G时代概念手机将有望搭载三星一亿像素传感器，其拍照素质令人期待。

小米官方将于9月24日正式召开小米5G新品发布会，敬请期待。