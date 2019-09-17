iPhone 11/Pro/Pro Max不支持5G因其太超前？李楠：综合考虑的产物

IT之家9月17日消息 魅族科技前任副总裁李楠离职后经常会就一些科技问题发表自己的观点。近日有网友在知乎上提问“如何看待苹果公司CEO库克称‘5G还是有点超前’”？对此李楠也给出了自己的见解。

李楠表示，苹果的目的的确从来不是“抢第一、抢首发”。但是也未必就是为了“等相关的技术进入成熟期，做到最好”。

因为市场目前仍处于4G的收尾期，XS一代的信号还遭遇那么多吐槽，怎么说也不是行业的4G基带“不成熟”导致的。所以其实类似这代产品的是否支持5G这种重大产品决策，肯定是很多因素的综合考虑，其中包括：

1、整个标准的成熟程度和落地速度当然是考虑的因素

2、产业链的能力在产品上能兑现的程度也是

3、九月份这个时间点有点尴尬，若增加新的研发要求能否发布的问题

4、高通虽然和解但是获得的支持力度问题

5、自己收购的intel基带部门是否能短时间内拿出抗衡行业的解决方案问题

6、在全球主要市场上，靠性价比在12个月内还能不能打的问题

对于库克针对新iPhone不支持5G所做出的解释，李楠则认为库克作为苹果公司CEO，在公开场合肯定强调众多因素中最有利于公司的。这样即没有说假话，又强调了品牌价值主张。而消费者对这种“官话”，听听就好。

虽然库克的话多多少少都有些不真诚，不过还是理解万岁吧。毕竟库克总不能直接说老子就是不爽高通的专利费，未来又可能面对来自华为的同样的威胁，所以这一代宁可玩性价比也不上5G吧？